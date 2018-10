Waar doet ze het van? Meekijken in het huishoudboekje van Cindy

Flair & Aegon

Cindy (48) werkt 36 uur per week als content-coördinator en woont samen met haar dochter Maan (10). Ze vindt het lastig om te sparen en let niet heel bewust op haar uitgaven. Hierdoor gebeurt het nog weleens dat ze einde van de maand geen idee heeft waar ze haar geld aan heeft uitgegeven. Haar vader helpt haar met de financiën. Kijk mee in haar huishoudboekje.

Netto-inkomsten

Salaris € 2495

Kinderopvangtoeslag € 55

Kinderbijslag € 81,38

Totaal € 2631,38

Uitgaven

Hypotheek € 548

Kinderopvang € 200

Gas, water, licht € 113

Verzekeringen € 345

Televisie en internet € 75

Mobiele telefoon € 7

Boodschappen € 300

Vervoer €200

Onderhoudscontract cv-ketel € 12,50

Loterijen €30

Goede doelen € 15

Contributie sport € 28

Totaal € 1873,50

Spaargeld €2300

Wat is jouw slechtste geldgewoonte?

‘Niet opletten. Het gebeurt me nog veel te vaak dat ik aan het eind van de maand geen idee heb waar ik mijn geld aan heb uitgegeven. Ik ben van de impulsaankopen, moet ik toegeven. Even een reepje Tony’s Chocolonely bij de kassa meepakken. Broodjes bij het tankstation. Ook zo’n valkuil van mij. Vooral als ze een beetje klef zijn, dat vind ik juist lekker. Ik koop ook veel te duur speelgoed voor mijn dochter.’

Zoals wat dan?

‘Spelletjes voor haar spelcomputer. Als ik haar hoor roepen dat iets heel gaaf is, dan bestel ik het meteen op internet. Om haar te verrassen. Andere mensen blij maken en zien genieten, dat doe ik graag. Te graag misschien. Als ik bij een vriendin ga eten, neem ik voor het hele gezelschap versgemaakte tiramisu mee van de traiteur. Dat kost me zo 30 euro. Een vriendin heeft me inmiddels verboden om iets mee te brengen als ik bij haar thuis kom. Daaraan geef ik schoorvoetend gehoor.’

Koop je ook zo veel voor jezelf?

‘Bij vlagen. Soms heb ik periodes waarin ik zuinig probeer te zijn. Dan houd ik de hand op de knop. Alleen houd ik dat nooit lang vol. Na een paar weken krijg ik ontzettende de behoefte om geld uit te geven. Dan kan ik in de stad zo een paar honderd euro stukslaan. Aan dingen die ik in de periode ervoor wilde hebben, maar van mezelf niet mocht kopen. Wat dat betreft ben ik vrij instabiel. Het ene moment neem ik me voor een buffer aan te leggen, het volgende loop ik met vijf tassen aan elke arm in de stad.’

Heb je een financiële buffer?

‘Op mijn spaarrekening staat ruim 2000 euro. Mijn vader bemoeit zich met mijn financiën en vindt dat te weinig. Zeker omdat ik alleenstaand ben. Hij zegt dat ik eigenlijk voor minimaal drie maanden spaargeld moet hebben staan, voor als ik ineens geen of minder inkomen heb. Natuurlijk heeft hij gelijk. Maar ik leef ook nu. Ik ben gezond, goed verzekerd en wil genieten. Geld wegzetten voor een moment waarvan je nooit weet of het wel zal komen, vind ik lastig. Dat is voor mij een beetje te abstract.’

Je bent single. Maakt dat het dagelijks leven duurder?

‘Ik denk van wel. Voor één persoon koken is altijd duurder. Dat merkte ik vooral toen Maan jonger was en nog niet echt met de pot mee at. Alles wordt altijd per twee verkocht, minimaal. Of in porties voor vier personen. Als ik een keer zin had in een cordon bleu, at ik er de volgende dag nog maar een, want los kon ik ze niet kopen. Nu Maan ouder wordt, heb ik minder last van dat soort dingen. Al draag ik natuurlijk nog altijd alle lasten in mijn eentje. Ben je met iemand samen, dan deel je veel kosten door twee, zoals de huur of hypotheek. Ook gemeentelijke belastingen zijn voor een single relatief duurder dan voor een gezin. Dat vind ik niet echt eerlijk Het frustreert me weleens dat de maatschappij zo is ingesteld op stellen en gezinnen.’

Houd jij je administratie netjes bij of heb je een schoenendoos met rekeningen en bonnetjes?

‘Mij vader doet dat voor me. Misschien zou ik het zelf wel kunnen doen, maar ik heb daar echt geen kaas van gegeten. Hij doet het, denk ik, ook een beetje om een vinger aan de pols te houden bij zijn kleine meisje – ook al ben ik inmiddels al dik in de veertig. Hij begon daarmee toen ik eens een bepaalde toeslag had aangevraagd en een te laag inkomen had opgegeven. Toen moest ik veel geld terugbetalen en daar kwam ik wat later enorm mee in de knoop. Toen zei hij: ‘Laat mij het maar doen.’ En zo houden we het. Laatst lag hij in het ziekenhuis en zei hij toen ik bij hem op bezoek kwam: ‘Ik knijp er nog niet tussenuit, hoor. Want wie helpt jou dan met je rekeningen?’ Zo lief.’

