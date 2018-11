Waar doet ze het van? Meekijken in het huishoudboekje van Babette

Flair & Aegon

Babette (38) is pedagogisch medewerker en werkt 36 uur. Ze is getrouwd met Anton (42), die 40 uur per week werkt. Hij is net voor zichzelf begonnen en heeft zijn eigen administratiekantoor. Ze leven heel zuinig en er blijft er na het betalen van de rekeningen weinig over voor extra uitgaven. Kijk mee in haar huishoudboekje.

Netto-inkomsten

Salaris: € 1863

Toeslagen: €1300 (gemiddeld)

Totaal: €3163

Uitgaven

Hypotheek €545

Gas, water, licht €90

Verzekeringen €320

Internet en televisie € 25

Mobiele telefoons €30

Benzine €300

Lidmaatschap tennisvereniging € 250

Totaal € 1560

Spaargeld € 14000

Ben je een spaarder?

‘Ik zou wel willen, maar er blijft na het betalen van de rekeningen weinig over. Mijn man werkte tot voor kort in loondienst op een administratieve afdeling. Daar kreeg hij elke maand keurig zijn salaris overgemaakt. Maar hij was er niet gelukkig meer: elke dag hetzelfde werk, dezelfde plek, dezelfde mensen. Eigenlijk klaagde hij daar al vier jaar over. Drie maanden geleden is hij zijn eigen bedrijf begonnen: een administratiekantoor aan huis. Dat betekent een stap achteruit, financieel. Gelukkig had hij meteen een paar klanten, waardoor er al wat geld binnenkomt. Een deel daarvan investeert hij weer in zijn bedrijf. Hij heeft allerlei computerprogramma’s nodig, maar ook tastbare dingen zoals kasten met ordners. We leven nu dus grotendeels van mijn salaris.’

Vind je dat spannend

‘Best wel. Al zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Voordat mijn man ontslag nam en zijn eigen bedrijf begon, hebben we hard gespaard. We zijn daarbij vanuit gegaan dat hij het eerste jaar niks zou verdienen. Een onderneming moet groeien. Dus we hebben vijftienduizend euro gespaard om dat op te vangen. We proberen nu alle rekeningen van mijn salaris te betalen. Dan kunnen we dat spaargeld gebruiken voor boodschappen en af en toe een verjaardagscadeau, bijvoorbeeld. Voor ons zelf zit er nu even geen luxe in, maar goed, dat wisten we van tevoren.’

Heb je het daar moeilijk mee?

‘Het is wennen. Ik denk nog iets te vaak: kom, we gaan lekker buiten de deur lunchen. Nee, dat gaat dus echt niet. Daar kan ik wel even chagrijnig om zijn. Dan herinner ik mezelf eraan – of mijn man doet het – waarvoor we het doen. Als het bedrijf van mijn man gaat lopen, kan hij dit blijven doen tot dat hij met pensioen gaat. En hij is er gelukkig mee. Dat is voor mij ook heel belangrijk. Sinds de dag dat hij niet meer naar zijn oude werk hoeft, heb ik een andere man. Een vrolijke man. Ook een man die heel hard werkt, dat wel. Maar nu doet hij het met plezier.’

Hoe hebben jullie die vijftienduizend euro bij elkaar gespaard?

’Daar hebben we een paar jaar over gedaan. Mijn man had een behoorlijk goed salaris. We zijn toen al begonnen met leven zoals we nu doen; beste zuinig. Alles wat overbleef, zetten we op de spaarrekening. Dat ging best hard eigenlijk. Mijn man verdiende ook bijna twee keer wat hij nu verdient.

Waar bespaar je het liefst niet op?

’Op de boodschappen. Wij zijn allebei bourgondiers. Ik volg op Facebook veel besparingspagina’s daar gaat het ook vaak over minder geld uitgeven aan boodschappen. Die stukjes lees ik nooit. Om heel eerlijk te zijn denk ik dat ons boodschappengeld door de helft kan, als ik erop zou letten. Maar dat wil ik niet. We gaan al niet meer uiteten, dan maak ik het thuis extra lekker. ’s Avonds, na een lange dag werken, maak ik een kaasplankje met vijgencompote. Of ik snijd een paar dunne plakjes gerookte worst. Daar genieten we zo van, dus dat blijf ik doen.

Wie gaat er over de financiën bij jullie thuis?

‘Je zou denken dat mijn man dat is, toch? Maar nee; ik zorg privé dat de rekeningen betaald worden en houd de rekening in de gaten. Mijn man zit al de hele dag in de boeken, dat kan ik hem na werktijd niet nog eens aandoen. Het is een beetje als getrouwd zijn met een kok, denk ik, die kookt thuis ook niet zelf.

Als je man geld wil uitgeven, moet hij het dan aan jou vragen?

‘Nee, ben je gek. We hebben een gezamenlijke rekening waar ik elke maand een vast bedrag op zet. Er is ruimte ingebouwd voor onvoorziene uitgaven. Dus die kan hij gewoon pinnen van die rekening, waar we allebei een pasje van hebben. Echt grote uitgaven doen we niet zonder te overleggen. Eigenlijk doen we grote uitgaven überhaupt liever even niet. Mijn man wil heel graag een nieuwe racefiets. Hij is helemaal wild van wielrennen en alles wat daarmee te maken heeft. Ik gun het hem van harte, maar ik hoef hem niet te vertellen dat dat nu niet kan. Hij kent de situatie zelf ook wel. We verbieden elkaar nooit iets. We proberen allebei verantwoordelijk bezig te zijn. En dat betekent nu even de hand voor de knip. We proberen dingen te vinden die goedkoop zijn en ook leuk. Er is elk weekend wel ergens een gratis festivalletje of een leuke markt.

