Vette korting of te mooi om waar te zijn? Ontdek het via deze site (en maak kans op € 1000 shoptegoed!)

Flair & Kieskeurig

Online shoppen en op koopjesjacht: we doen niets liever. Maar soms is die korting zó hoog dat er wel een luchtje aan móét zitten. Tip: check eerst wat die mooie jas of ketting écht kost en of dat speciale prijsje wel kan kloppen. Zo weet je honderd procent zeker dat je een eerlijke prijs betaalt.

Aftershave voor je vriend, die leuke kersttrui voor je zus en een mooi sieraad voor je beste vriendin: nu sinterklaas en kerst eraan komen, laden we de online winkelmandjes het liefst zo vol mogelijk. En op dagen als Black Friday zijn we er helemaal als de kippen bij. Het is daarom wel zo fijn om inzicht te krijgen in de waarde van het aanbod van webshops. Op Kieskeurig.nl kun je checken of je een reële prijs betaalt. Onafhankelijk, deskundig én behulpzaam: that’s all you need.

Sla je slag

Tijdens Black Friday geven veel webshops torenhoge kortingen. In Amerika begint het op de dag na Thanksgiving, als startschot van het kerstaankopen-seizoen. In Nederland vindt het Black Friday-weekend dit jaar plaats van 23 t/m 26 november. Maar let op: sommige kortingen lijken mooier dan ze zijn. Wees daarom – juist tijdens Black Friday – alert op nep- en schijnaanbiedingen.

