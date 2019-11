Deze vegan bloemkoolcurry is te lekker om niet te delen

Flair & Unicef

Soms komen wij een recept tegen in de categorie gevarieerd en bewust, dat te lekker is om niet te delen. De Indiase vegan bloemkoolcurry van Holistik is er zo een.

Gevarieerd, lekker en bewust eten. Dat willen we toch allemaal. De veganistische curry van Holistik voldoet hier helemaal aan. En hij staat in 40 minuten op tafel. Alleen de ingemaakte rode ui heeft wat intrektijd nodig dus maak die lekker in een vrij momentje. Het blijft nog dagen goed.

Indiase vegan bloemkoolcurry met amandelen en zoetzure rode ui

Men neme voor 3/4 personen

– 1 bloemkool (gewassen en in roosjes gesneden)

– 200/300 gr basmati rijst

– 1 witte ui, in ringen gesneden

– 2 tenen fijngesneden knoflook

– 1/2 cm fijngesneden verse gemberwortel

– 2/3 tl kurkuma

– 2 el Garam Masala kruiden

– snuf himalaya zout

– 1 tl paprikapoeder

– 1 rode ui, in dunne ringen gesneden

– natuurazijn

– 1 el poedersuiker

– handje geroosterde amandelen

– verse koriander

Zo maak je het

1. Doe de rode uienringen in een bakje en mix dit met een eetlepel poedersuiker en natuurazijn. Gebruik net zoveel azijn totdat de uienringen ‘onder water’ staan. Na 4 uur zijn de ringen op smaak.

2. Sauteer de ui en knoflook in ghee of kokosolie 5 minuten in een wok. Voeg als laatst de gember, Garam Masala, paprikapoeder en kurkuma toe. Bak 1 minuut mee.

3. Voeg de bloemkoolroosjes en een kopje water toe, roer door. Leg het deksel op de wok en laat het 5-10 min gaar stoven, schep regelmatig door. Voeg zout en peper naar smaak toe en eventueel meer kruiden, zoals een snufje kaneel. Of je kunt er een paar gedroogde, fijngesneden abrikoosjes doorheen roeren als je een ‘zoete touch’ lekker vindt als tegenhanger van alle kruiden.

4. Kook de rijst volgens de verpakking.

5. Rooster de amandelen in een koekenpan.

6. Schep de rijst en de bloemkoolcurry in bowls. Top af met de ingemaakte rode ui, verse koriander en amandelen. Wil je de curry lekker smeuig, voeg dan een scheutje kokosmelk of olijfolie toe.

7. Optioneel: Voeg wat gebakken tempé toe aan het gerecht voor extra proteïne.

De dames van Holistik maken er altijd nog wat raita bij (Indiase saus op basis van yoghurt, munt, wat limoensap, knoflook en zout & peper) als ‘creamy tegenhanger’ van de scherpe kruiden. Geniet!

Deel je menu

Gegarneerd met rode ui, amandelen en een beetje verse koriander ziet je gerecht er super fotogeniek uit. Echt eentje om te delen. Maar niet alleen met je volgers, ook met Melandra uit Guatamala. Want net als 149 miljoen andere kinderen heeft zij niets te delen, omdat ze chronisch ondervoed is. Jij kunt ervoor zorgen dat deze kinderen goede voeding krijgen door je menu met hen te delen.

Doe dat vandaag nog op unicef.nl/menu

Deel bijvoorbeeld je fruitontbijt, je powerlunch of de kosten van een etentje met vrienden. Evelyn en Karlijn van Holistik gingen je al voor en deelden speciaal voor deze campagne dit lekkere recept.