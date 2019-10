Zo geef je je bad- en slaapkamer in no-time een upgrade

Flair & Vandyck

Dag relaxen in de tuin, hallo sfeer en gezelligheid in huis. Nu we weer meer binnen zijn, krijgen we automatisch zin in andere kleuren, prints en materialen. Doe er wat mee en geef met een paar kleine veranderingen je bad- en slaapkamer een upgrade.

Creëer je eigen spa

Als we het hebben over een upgrade, bedoelen we heus geen rigoureuze verbouwing. Met wat extra kleur in je badkamer zorg je al gauw voor een warme en uitnodigende sfeer. Een paar stapeltjes badtextiel in rijke kleuren en materialen en je badkamer voelt aan als een luxe hotel of spa. En op zo’n plek trek je je graag even terug. Gun jezelf dat genietmoment voor of na een drukke dag.

Begin en eindig je dag in luxe

Vandyck liet zich voor de najaarscollectie inspireren door trends in de mode, kunst en wonen. Met als resultaat luxe stoffen in diepe, uitgesproken kleuren zoals warmgeel, donkergroen en diepblauw. Maar ook pastel- en natureltinten blijven favoriet, met de natuur als belangrijke inspiratiebron. Stoffen als linnen, satijn en katoen voelen zacht aan en geven een luxe touch aan de ruimtes waar jij je dag begint en eindigt. Zo kom jij de winter wel door.

Haal de natuur in huis

Het begon met een trend, maar inmiddels is urban jungle een lifestyle die niet meer weg te denken is uit ons interieur. Bij deze stijl draait het allemaal om het naar binnen halen van de natuur. Op het bedlinnen van Vandyck zie je veel tropische blader- en dierenprints waarmee je je in de jungle waant in de slaapkamer.

All time favourites

Ben je niet zo van de jungle prints of heel uitgesproken kleuren? Dan zijn de tijdloze items uit de Vandyck-najaarscollectie iets voor jou. Een grijs of crèmekleurig dekbedovertrek van linnen is bijvoorbeeld prachtig door de structuur van het materiaal. Hiermee is de basis in de slaapkamer rustig maar stijlvol. Naast bloemen- en plantendessins heeft Vandyck ook streeppatronen in wat minder opvallende kleuren.

Gewaagd, maar beschaafd

Familiebedrijf Vandyck werd in 1923 opgericht en inmiddels staat de vierde generatie aan het roer. Typisch Vandyck is het gebruik van natuurlijke materialen en kwaliteitsproducten. Elk seizoen weer komt Vandyck met unieke dessins waar de kwaliteit van afspat.

Instagram: @vandyck_nl

Facebook: vandyck.nl