Creëer nu je eigen thuisspa met de Tjox Treatments box

Tjox heeft een box vol met TREATMENTS® samengesteld met 2 vouchers. Een weldaad voor lichaam en geest. Met de tjox box vol fijne TREATMENTS® producten maak je van je badkamer een oosterse thuisspa.

Alle producten worden gemaakt met de beste natuurlijke ingrediënten. In de box zitten o.a. een bodyscrub, foam en een geurende massageolie. Maak nu kennis met TREATMENTS® en ontvang bovendien 2 vouchers t.w.v €64,- van IWR voor een luxe dagje wellness.

Voor een uiterst aantrekkelijke prijs van € 100,- voor €34,95 en wordt gratis thuisbezorgd. Van €100,- voor €34,95*

Wat zit er in de Mahayana TREATMENTS box?

Dagentree voor 2 personen van DagjeWellness.nl t.w.v. €64,-*

Mahayana bed & body mist 150 ml

Mahayana body & massage oil 150 ml

Mahayana hair & body shower foam 250 ml

Mahayana sea salt body scub 450 gram

* Dagentree voor 2 personen van DagjeWellness.nl is te verzilveren bij de volgende resorts: Elysium, Veluwse Bron, Zwaluwhoeve, Thermen Holiday, SpaPuur, SpaWell of SpaSense. Voucher is geldig t/m 15 september 2018. Online reserveren is verplicht o.b.v. beschikbaarheid. Exclusief eventuele boekingskosten en toeslagen.