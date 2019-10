Meer aandacht voor je spieren. Dat doe je zo.

Flair & VSM

Je uitgesloofd in de sportschool? Of die vriendin helpen verhuizen? Dan verdienen je spieren wat extra aandacht. Deze vijf manieren dragen bij aan een sneller herstel.

Om goed te functioneren heb je je spieren hard nodig. Het menselijk lichaam telt honderden spieren die je, soms onbewust, dagelijks gebruikt. Bij het oppakken van je kleintje, tijdens een vrijpartij met je lief of om op de fiets naar je werk te gaan. Na intensief sporten of zware belasting liggen stijve, vermoeide of gevoelige spieren op de loer. Juist dan kunnen ze wel iets extra’s gebruiken.

1. Dompelen in een koudwaterbad

Alle bikkels opgelet. Verschillende topsporters doen het: na een zwarte training of wedstrijd in een bad met (ijs)koud water stappen. Dat zou namelijk tot minder stijve spieren leiden. Ook een koud kompres kan dit effect hebben, hoewel plaatselijk. Voor liefhebbers van warm is er gelukkig goed nieuws: ook een warme douche of warm bad doet z’n werk en ontspant.

2. Eet eiwitrijk

Een gezond en eiwitrijk voedingspatroon is nodig voor het herstellen van spieren. Denk aan het eten van een eitje een paar uur voor het sporten of een lekker salade met tonijn of kip na het sporten. Andere eiwitrijke voedingsproducten zijn bijvoorbeeld kwark, zalm en mager rundvlees.

3. Verzorg je spieren

Als je huid en haar wat extra aandacht kunnen gebruiken, leggen we ze in de watten met maskers of verzorgende cremes. Best gek eigenlijk dat dit meestal níet het geval is bij je spieren. Hoe je dat aanpakt? Gebruik bij zwaarbelaste, gevoelige en stijve spieren bijvoorbeeld Spiroflor warm van VSM. Het bevordert de doorbloeding en ondersteunt het herstel van spieren na fysieke inspanning. En het geeft ook nog eens een warm en weldadig gevoel. Handig: je kunt het na het sporten gebruiken, maar ook al bij de warming up.

4. Mmm, massage

Massages helpen je spieren sneller herstellen. Een goede massage verbetert de doorbloeding en de afvoer van afvalstoffen. Je kunt een sport- of herstelmassage boeken of thuis aan de slag gaan met je vermoeide kuiten. Dat doe je zo: ga zitten en leg je been op een stoel voor je. Start met het kneden van je kuitspier en masseer van beneden naar boven. Druk zachtjes met je vingers of gebruik je hele hand om te kneden.

5. T(e)rusten!

Geen zitvlees? Ook matige inspanning, zoals rustig wandelen, zwemmen en fietsen, helpt spieren herstellen en de doorbloeding verbeteren. Pak je rust, zo krijgen spieren de kans om te herstellen. Zorg voor een goede nachtrust en zie deze laatste tip lekker als het beste excuus voor een fijn middagdutje.

Kracht uit de natuur

VSM heeft producten op natuurlijke basis die jouw gezondheid ondersteunen, ook voor de verzorging van je spieren. Zo is er naast Spiroflor warm bijvoorbeeld ook Spiroflor spray, die gevoelige en stijve spieren soepel maakt. Bekijk het overzicht van alle VSM producten.