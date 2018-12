Speel samen met het gezin de Holiday Q&A én maak kans op een droomvakantie ter waarde van € 5000

Flair & TUI

Vakantie: vanaf het moment dat de datum vaststaat, is het voor de meeste mensen aftellen geblazen. Leef jij ook zo toe naar het moment om even helemaal tot rust te komen? Wanneer er kinderen worden geboren, veranderen ook de vakantiewensen en -behoeften. Want hoe graag je ook verre landen en andere culturen ontdekt; hoe kindvriendelijk is het daar? Je moet nu eenmaal rekening houden met meerdere personen. Hoe zorg je ervoor dat de vakantie zowel voor de kinderen als voor de ouders een fantastische tijd is?

Zodra er kinderen komen, is er een periode waarin je jezelf even wegcijfert. Vaak niet eens bewust. De kleine heeft zoveel liefde en aandacht nodig, dat het er soms even bij inschiet om aan jezelf te denken. Dus hoe fijn is het dan als je een vakantie in het vooruitzicht hebt? Twee weken waarin je alleen maar leuke dingen doet en waar zon, zee en strand het enige zijn wat telt. Uiteraard pas je je vakantiewensen aan op je situatie. Is er een strand waar de kinderen kunnen spelen? Check. Is het er mooi weer? Check. Is er een stadje vlakblij waar je lekker uiteten kunt gaan of waar je ’s avonds van een ijsje kunt smullen? Check. Allemaal vragen die meewegen bij de uiteindelijke keuze voor de vakantiebestemming. Hoe kom je er op een leuke manier achter wat iedereen het liefst wil op vakantie? Speel, net als in onderstaande video, met het hele gezin de enige echte Holiday Q&A en maak kans op jullie droomvakantie (met het hele gezin!) t.w.v. € 5.000,-

Is het al vakantie?

TUI biedt vakanties aan voor gezinnen in elke vorm en maat. Want ieder gezin is anders en heeft een eigen behoefte. Dus staat een onvergetelijke vakantie ook op jouw lijstje? Ga dan naar www.kinderenzijndebaas.nl, speel de Holiday Q&A en wie weet genieten jullie binnenkort van een heerlijke droomvakantie.