Zoef-zoef-klaar spaghetti met tonijn en kappertjes

Uren koken? Nee joh! Deze verrukkelijke spaghetti ‘bolognese’ is binnen een halfuurtje klaar. En: hij is ook nog eens heel fijn voor je portemonnee. Kijk, dáár houdt Lisanne van Flaironline.nl van.

Flair samen met Knorr

Echt een makkie

Lisanne, online redacteur Flaironline.nl: ‘Ik probeer een paar keer per week vis te eten en ben dol op tonijn en zalm. Deze spaghetti met tonijn is hartstikke makkelijk te maken en superlekker! Een perfecte maaltijd voor een drukke doordeweekse dag. Voor extra bite voeg ik soms zwarte olijven en pijnboompitjes toe. Een rood pepertje erdoor maakt het lekker pittig. Ik maak dit gerecht regelmatig voor vriendinnen, die scheppen vaak een tweede bordje vol!’

Spaghetti ‘bolognese’ met tonijn en kappertjes

Voor 3-4 personen

• 300 gr spaghetti

• 1 kleine ui

• 1 rode paprika

• 1 gele paprika

• 1 kleine courgette

• 2 blikjes tonijn op water (225 g)

• 2 el olijfolie

• 1 zakje Knorr Natuurlijk lekker! spaghetti bolognese

• 2 el kappertjes

Zo maak je het!

Kook de spaghetti volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Snipper ondertussen de ui en snij de paprika’s en courgette in stukjes. Laat de tonijn uitlekken. Verhit 2 eetlepels olijfolie in een hapjespan en bak de ui, paprika- en courgettestukjes in ca. 5 minuten glazig. Voeg 250 ml water en de inhoud van het zakje Knorr toe. Breng de saus al roerend aan de kook en laat het ca. 3 minuten zachtjes doorkoken. Schep vervolgens de tonijn en de kappertjes door de saus. Verdeel de spaghetti over de borden en schep de saus erover. Bestrooi met gehakte peterselie.

Bereidingstijd: 10 minuten. Kooktijd: 15 minuten.

Tip: Serveer bij dit pastagerecht een lekkere rucolasalade met tomaatjes en een dressing van olijfolie en balsamicoazijn.

Pure kruiden, smakelijke specerijen

De mixen van Knorr Natuurlijk lekker! zitten vol met natuurlijke ingrediënten, pure kruiden en smakelijke specerijen die zorgvuldig zijn gedroogd. 247 vrouwen hebben samen met hun gezin Knorr Natuurlijk lekker! maaltijdmix spaghetti bolognese getest. Maar liefst 93% van de testers vindt de smaak van deze mix heel lekker*. Zo lekkers zelfs, dat 88% van de testers deze mix aanbeveelt aan familie, vrienden en/of kennissen. Vergeet ook niet om de andere natuurlijk lekkere mixen te proeven. De spaghettimix van bovenstaand recept kun je gemakkelijk en snel online kopen bij Albert Heijn of Jumbo.

* Getest door 247 vrouwen met hun gezin (hettestpanel.nl, juli 2017).