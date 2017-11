Voor even in de ruimte: koop hier snel je tickets voor de SpaceXperience 2018

De Ziggo Dome in Amsterdam transformeert op 3 november 2018 wederom in een universum vol sterren, planeten en vliegende objecten, maar dit keer met ‘Into the future’ als nieuw thema van het spectaculaire ruimteavontuur.

SpaceXperience 2018 – Into the future LIVE geeft het publiek de kans om te ervaren hoe het voelt om een astronaut te zijn, een raketlancering te beleven, naar de planeten te vliegen en een kijkje in de toekomst te nemen. Met behulp van de allernieuwste special-effects en state-of-the-art technieken komen entertainment, spektakel, wetenschap, techniek en duurzaamheid samen in een indrukwekkende show met André Kuipers in het middelpunt. In 2018 komt de toekomst wel heel dichtbij.

Locatie: Ziggo Dome

Data: Zaterdag 3 november 2018

Aanvang:15.45 uur

Early Bird actie: Rang upgrade; koop een 1e rang ticket en betaal de prijs van een 2e rang ticket. Geldig op premium zitplaatsen, rang 1 en rang 2 tickets.

Actievoorwaarden:

*De getoonde ticketprijzen zijn inclusief servicekosten en exclusief verzendkosten (maximaal € 2,55 voor reguliere postverzending) per boeking • Prijzen zijn afhankelijk van de door jou gekozen rang • Deze actie is op basis van beschikbaarheid en niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen • Geen restitutie op reeds gemaakte reserveringen • Wijzigingen voorbehouden.

