Singles Day: hier scoor je de beste kortingen

Het is 11 november en dat betekent: hoera voor alle singles! Op deze Singles Day mag jij als single jezelf namelijk eens flink in het zonnetje zetten én verwennen. Hoe je dat doet? Door te shoppen natuurlijk. Want vandaag scoor je de beste deals met gigantische kortingen.

Singles Day, oftewel ‘Guanggun Jie’, is ontstaan in China waar het een populaire feestdag is voor alle vrijgezellen om hun single bestaan te vieren. Het wordt ieder jaar op de 11e van de 11e gevierd. Dit omdat het nummer ‘1’ symbool staat voor alleen zijn. Ondanks het feit dat de dag eigenlijk bedoeld is om je single-status te vieren, worden er in China op deze dag ook juist veel dating-activiteiten georganiseerd. Inmiddels is de feestdag vooral een feestdag voor alle shopaholics geworden. Singles Day is dankzij Alibaba de grootste webwinkeldag van China geworden en later zelfs van de hele wereld. Alibaba heeft vorig jaar op deze dag zelfs voor 27 miljard euro (!) aan bestellingen moeten verwerken.

Het ontstaan van Singles Day

Over het ontstaan van Singles Day zijn twee theorieën. Eén theorie is dat vier vrijgezelle studenten aan de Universiteit van Nanking in gesprek raakten over hoe ze aan een leuke vriendin konden komen. Samen kwamen ze op het idee om op 11 november verschillende dating-activiteiten te organiseren. Dit werd algauw overgenomen door andere universiteiten in Nanking, en later zelfs in andere staten. Uiteindelijk werd dit idee door heel China omarmd.

De tweede theorie is een liefdesverhaal en klinkt iets minder waarschijnlijk. Mu Guang Kun, een jonge Chinese man die geboren zou zijn op de 11e van de 11e, werd al op de lagere school ‘Guang Gun’ genoemd dankzij zijn opvallende naam. Tijdens zijn studententijd op de Universiteit van Nanking kreeg hij een relatie met een meisje. Helaas eindigde dit al snel omdat ze stierf aan kanker. Als herdenkingsceremonie stak de student kaarsen aan en speelde hij op een fluit. Op zijn verjaardag in zijn laatste jaar aan de universiteit werd hij hierbij vergezeld door zijn vrienden, en sindsdien stond de droevige gebeurtenis bekend als Singles Day aan de Universiteit van Nanking.

Singles Day in Nederland

Sinds twee jaar vieren we Singles Day ook uitgebreid in Nederland, dankzij bol.com die de feestdag in Nederland introduceerde. Maar inmiddels kun je niet meer alleen bij bol.com, maar ook bij vele andere winkels en webshops terecht voor hoge kortingen.

Waar scoor jij de beste kortingen?

Wil jij – of je nu single bent of niet – jezelf eens goed verwennen met een nieuw paar schoenen, lekkere parfum, een mooi boek of iets anders?