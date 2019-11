Samenwonen? Vergeet deze (belangrijke!) financiële zaken niet te regelen

Flair & Aegon

Samenwoonplannen? Gefeliciteerd! Ongetwijfeld zijn jullie druk met meubels shoppen en verf uitzoeken, maar het is belangrijk dat je ook de financiële kant goed regelt. Heb je al aan onderstaande – minder romantische, maar wél belangrijke – zaken gedacht?

First things first: praat en blijf praten over geld

Voordat jullie gaan samenwonen is het belangrijk om van elkaar te weten hoe je met geld omgaat. Hoe makkelijk geef je geld uit? Hoeveel spaar je maandelijks? Wil je een gezamenlijke spaarrekening openen? Wat ga je van je eigen rekening betalen en wat van een gezamenlijke betaalrekening? Door hier van tevoren goed over te praten en afspraken over te maken voorkom je een hoop discussies. Niet voor niets is geld één van de belangrijkste oorzaken van ruzies binnen een relatie.

Samenlevingscontract

Als je samen een huis koopt is het belangrijk dat je dit financieel goed regelt. Laat daarom een samenlevingscontract opstellen als jullie niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partners. Hierin leg je vast wie wat krijgt mochten jullie uit elkaar gaan of als een van jullie overlijdt. Dit is handig als jullie samen een huis huren, maar een must bij het kopen van een huis. Met name als de een bijvoorbeeld meer inlegt in de hypotheek dan de ander. Dit contract laat je bij een notaris opstellen.

Gezamenlijke rekening

Als jullie voor een gezamenlijk liefdesnestje gaan, is het aan te raden om een gezamenlijke rekening te openen. Hier kun je bijvoorbeeld zaken als de hypotheek (of huur), de boodschappen en andere gezamenlijke vaste lasten van betalen. Bespreek ook of je maandelijks een even groot bedrag op deze rekening stort of dat je dit naar rato van jullie salarissen doet.

Check je verzekeringen

Hebben jullie hiervoor allebei op jezelf gewoond? Grote kans dat je dubbele verzekeringen hebt zoals een inboedel- of opstalverzekering. Zonde om hier twee keer premie voor te betalen natuurlijk! Kijk samen wiens verzekering je wilt behouden. Ook is het misschien voordeliger om gezamenlijk een reisverzekering en een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.

Spaar

Een koophuis heeft onderhoud nodig en daar zijn jullie zelf (financieel) verantwoordelijk voor. Apparaten gaan stuk, kozijnen slijten en deuren gaan kapot. Het is dus belangrijk dat jullie altijd een buffer hebben: zorg ervoor dat je allebei wat geld op je spaarrekening hebt.

Pensioen

Niet getrouwd maar wel bij elkaar tot de dood jullie scheidt? Regel dan jullie partnerpensioen. Je bent namelijk in de meeste gevallen niet automatisch aangemeld als partner als je samenwoont en ontvangt geen partnerpensioen als jouw wederhelft overlijdt. Dit is alleen het geval bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Meld elkaar dus aan bij het pensioenfonds waar je bij aangesloten zit.

