Vier redenen waarom je vaker je spullen zou moeten repareren

Flair & SIRE

Iets repareren, wanneer heb jij dat voor het laatst gedaan? We gooien met z’n allen steeds meer spullen weg. Spullen die best nog een tweede leven hadden kunnen krijgen. Vier redenen om de gereedschapskist bij de hoorns te vatten.

1 – Nog langer genieten van je favorieten

Die favoriete jeans die helaas gescheurd is, de knuffel van je kind, dat lampje dat jullie samen kochten in Italië dat niet meer aan wil… Het is soms best moeilijk om afscheid te nemen van je favoriete spullen, die toch emotionele waarde met zich meedragen. Gelukkig hoeft dat ook lang niet altijd. Dikke kans dat ze nog gewoon te repareren zijn. Als je er maar even tijd in wilt steken. Weet je niet waar te beginnen? Neem dan eens een kijkje op www.repareerhet.nl, het nieuwe initiatief van SIRE. Voor je het weet heb je de schroevendraaier ter hande genomen.

2 – Een beter milieu…

Het begint écht bij jezelf. Weet je natuurlijk wel, maar goed… waar begin je? Nou, door je oude spullen niet direct naar de vuilnisbelt te verbannen bijvoorbeeld. Niet alleen repareer je iets wat vervolgens niet in de kliko of op de stort belandt, je bespaart ook nog eens enorm veel verpakkingsmateriaal uit door geen nieuw exemplaar te bestellen. Daar is het milieu je zeker weten dankbaar voor.

3 – Een waardevolle les

Vroeger werden we veel meer opgevoed met de waarde van onze spullen. En leerden we meestal ook hoe we dingen moeten repareren. Tegenwoordig ligt dat anders. Maar door samen met je kind aan het repareren te slaan, breng je daar verandering in. Jij komt er lekker stoer op te staan, en je kind leert dat kapot niet altijd kapot betekent. Twee vliegen in één klap, dachten wij zo. Oh, en speelgoed is vaak prima te repareren. Moet je eens kijken hoe vaak ze bij je aankloppen als ze dat eenmaal in de oren hebben geknoopt. Supermama to the rescue!

4 – Het scheelt geld

Repareren is goedkoper dan vervangen. Je hebt meestal niet veel meer nodig dan naald en draad of een schroevendraaier, en een beetje tijd natuurlijk. En tja, als je geen nieuwe stofzuiger/spijkerbroek/racebaan hoeft aan te schaffen, blijft er natuurlijk geld over. Geld dat je weer uit kunt geven aan andere, leukere dingen. Win-win toch?