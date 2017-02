Noodles en pasta eten en toch gewicht verliezen? Dat kan met noodles en pasta op basis van konjac. Een pastavariant, vrijwel zonder calorieën. Probeer het eens uit.

Als je zelf een leuk recept met Slendier verzint, maak je bovendien kans op een probeerpakket!

Flair samen met Slendier

Fettuccini met zalm (2 personen, 399 cal. pp)

Dit heb je nodig

1 pak SlendierSlim Organic Fettuccini • 250 gr verse zalm • 1 bosje gehalveerde groene asperges

• 1 fijngesneden lenteuitje • 50 gr verse spinazie

• 2 takjes dille • de geraspte schil en sap van 1 citroen

• 100 ml halfvolle melk • 50 gr reepjes gerookte zalm

• zout en peper • 2 citroenpartjes

Zo maak je het

Kook de Fettuccine volgens de gebruiksaanwijzing gaar. Bak de zalm aan weerszijden in de olie en zet apart. Bak de asperges 2 minuten en voeg de citroenschil, citroensap, dille en melk toe. Kook 2 minuten samen. Schep de pasta door de saus. Breek de zalm in stukjes en roer door erdoor. Serveer met reepjes gerookte zalm, citroenpartjes en een takje dille.

Spaghetti Carbonara ( 2 pers. 277 cal. pp)



Dit heb je nodig

250 gram Slendier Spaghetti • 100 gram bacon in reepjes

• 2 losgeklopte eieren • 1/5 kop halfvolle melk

• ¼ kop geraspte parmezaanse kaas • 2 eetl. olijfolie

• handvol fijngesneden peterselie • versgemalen peper.

Zo maak je het

Kook de spaghetti gaar volgens de gebruiksaanwijzing. Bak de bacon in een koekenpan knapperig en bruin. Meng de eieren met de melk en kaas en roer ze door elkaar. Voeg de spaghetti toe aan de pan met bacon verwarm deze 1 minuut al roerende . Haal de pan van het vuur en roer er het eiermengsel door. Serveer de pasta met gehakte peterselie en versgemalen peper.

Rijst met kip en bloemkool (2 pers. 281 cal. pp)

Dit heb je nodig

250 gram Slendier Konjac Rice Style • 1 lepel olie

• 250 gram in blokjes gesneden kippenborstfilet

• 1 gesnipperde ui • 1 teentje knoflook uit de knijper

• 5 cm geraspte gember • 1 fijngesneden rode peper

• 1 theel kerriepoeder • 1theel komijnepoeder

• 1 theel koriander • 1 blikje tomaten • 150 gram bloemkool in roosjes • blikje kokosmelk • paar takjes koriander



Zo maak je het

Kook de rijst volgens de gebruiksaanwijzing gaar. Doe de olie in een pak en bak de kipfilet bruin, haal ze uit de pan. Bak de ui, de knoflook, chili en de gember bruin, voeg de kruiden toe en daarna de kip en de bloemkool. Bak 5 minuten samen en voeg de kokosmelk toe. Serveer met koriander en rijst.

Konjac

Konjac is een wortelplant uit Azië en de basis van een mager alternatief voor o.a. spaghetti, lasagne en fettucini. Konjacproducten zijn erg vezelrijk en bevatten heel weinig calorieën (7-10). De noodles bevatten nauwelijks vitaminen, mineralen, sporenelementen of antioxidanten, maar nemen wel enorme hoeveelheden water in op, waardoor ze de maag vullen en hongergevoel tegengaan. Het belangrijkste actieve ingrediënt van konjac is glucomannan: dit is een oplosbare vezel. Deze vezel is prebiotisch, wat dus erg goed is voor je darmflora.



Klik hier voor meer recepten en informatie over Slendier

