Phishingmails: zo herken je ze en zó ga je ermee om

’s Avonds laat zie je een mailtje van je bank op je smartphone. Je bankpas vervalt over zeven dagen. Als je via de link je gegevens invult, heb je de nieuwe pas volgende week nog in huis. Meteen even regelen, denk je. Je klikt op de link en vult je gebruikersnaam en wachtwoord in. Vervolgens nog even een code intikken om de aanvraag van de nieuwe pas te bevestigen en het is voor elkaar. Diezelfde nacht wordt je bankrekening geplunderd. Want die mail was niet afkomstig van je bank, maar van een cybercrimineel. Zo snel kan het gaan: slachtoffer worden van phishing. Weet jij hoe je je tegen deze vorm van cybercrime moet beschermen?

Veel Nederlanders hebben ooit te maken gehad met internetcriminaliteit. ‘Maar mij overkomt dat niet’, horen we je denken. Toch zit zo’n ongeluk in een klein hoekje en zijn we ons nog niet écht bewust van digitale risico’s. Want helaas, het internet is meer dan de leuke kanten van social media en het posten van een gezellige foto op Instagram. Tijd voor een lesje cybercrime, met phishing – een vorm die steeds populairder wordt – in de hoofdrol.

Wat is phishing?

Phishing is een manier van internetoplichting waarop cybercriminelen via e-mail je persoonlijke gegevens proberen te stelen. Je denkt dat je misschien niet in zo’n e-mail trapt, maar oplichters weten ze op zo’n manier te maken dat het lijkt alsof hij afkomstig is van een echt bedrijf of overheidsinstantie. Denk bijvoorbeeld aan Netflix, je telecomprovider, creditcardmaatschappij of bank. Je wordt in de e-mail vaak opgeroepen om snel in actie te komen om te voorkomen dat een betaalopdracht wordt uitgevoerd of je rekening wordt geblokkeerd. De links in de e-mail leiden je echter naar een valse website. Het gaat mis als je dan je persoonlijke gegevens invult, zoals je inloggegevens, creditcardinformatie, pincode of andere informatie. Als cybercriminelen deze gegevens hebben, dan kunnen ze er bijvoorbeeld met je spaargeld vandoor gaan. Dat wil je toch niet? Wees dus voorzichtig en denk altijd na voordat je op een link klikt en je gegevens prijsgeeft.

Feiten en cijfers

Zulke nepmails zijn helaas vaker in omloop dan je waarschijnlijk denkt. Zo heeft 56 procent van de Nederlanders al een phishingmail ontvangen; 37 procent is via social media geconfronteerd met een dergelijk bericht. Jep, óók daar is het oppassen geblazen. Vraag je bijvoorbeeld altijd af of een sms wel echt door je bank of andere instantie is verstuurd. Twijfel je? Klik niet en bel of mail je bank om te checken of het bericht echt bij hen vandaan komt.

Hoe herken je een phishingmail?

Waar phishingmails jaren geleden vaak vol taal- en spelfouten stonden, hoeft dat nu helemaal niet meer het geval te zijn. Sterker nog, cybercriminelen weten de mails steeds professioneler op te stellen, waardoor ze bijna niet van echte e-mails te onderscheiden zijn. Toch zijn er een aantal tekenen waaraan je de nepberichten kunt herkennen. Wordt er bijvoorbeeld in een e-mail of sms van de bank of andere instantie naar je persoonlijke gegevens gevraagd? Pas dan op, want dit zullen ze nooit via deze weg doen. Het is altijd verstandig om zelf de website van je bank in te tikken als je op je account wilt inloggen en daar te controleren of er bijvoorbeeld echt een betaalopdracht klaarstaat. Let ook goed op de aanhef in het bericht. Staat er bijvoorbeeld ‘Geachte heer/mevrouw’ of ‘Beste klant’ wees dan alert. Organisaties waar jij echt bekend bent, gebruiken vaak je naam in de aanhef. En weten of jij een man of vrouw bent.

Slachtoffer van phishing

Als je een phishingmail hebt geopend, dan is er nog weinig loos. Pas als je je gegevens invult, zit je in de gevarenzone. Verander dan in elk geval direct je wachtwoorden. Neem ook contact op met de organisatie waar de mail zogenaamd van afkomstig was. Was dit bijvoorbeeld je bank, dan kunnen zij je helpen met het blokkeren van je bankrekening als de cybercrimineel daar toegang tot gekregen heeft. Meld de phishingmail ook bij de Fraudehelpdesk. Zij registreren meldingen en waarschuwen anderen dat deze mail in omloop is. Zo voorkom je dat anderen in dezelfde val trappen. Da’s wel een fijn idee, toch?

Maak het criminelen niet te makkelijk

Om ervoor te zorgen dat je online zo min mogelijk risico loopt op cybercrime, is het belangrijk om altijd direct software-updates uit te voeren, altijd een virusscanner te gebruiken, regelmatig een back-up te maken, voor ieder account een ander sterk wachtwoord te gebruiken en niet zomaar op iedere link te klikken. Kijk voor meer tips op veiliginternetten.nl/maakhetzeniettemakkelijk om je cyberveiligheid te vergroten.