De perfecte middagbesteding: samen bakken in aanloop naar Sinterklaas

Flair & Koopmans

De decembermaand komt er weer aan; en die knusse periode gaat natuurlijk hand in hand samen met lekkers. Speculaas, warme chocolademelk, kruidnoten, amandelstaaf: allemaal om te smullen. Helemaal als je zelf met je kind in de keuken hebt gestaan om het te bakken. Wij zeggen: de perfecte middagbesteding voor jou en je kind.

Kindermusthaves-oprichtsters Lonneke (32 jaar) en Lieke (30 jaar) van Kindermusthaves bakken geregeld heerlijke recepten met de kinderen. Zij testten alvast de kruidnoten en het speculaas van Koopmans, die perfect zijn om te bakken in de aanloop naar Sinterklaas of tijdens pakjesavond. De zusjes besluiten er met met hun kinderen een battle van te maken. Julie (3) gaat voor de kruidnoten met chocolade en Luca (4) voor het versieren van speculaaskoekjes. Uiteraard helpen de mama’s stiekem een beetje mee! Benieuwd naar het eindresultaat? Bekijk dan hieronder de video.



Wie zoet is krijgt…

Koopmans is dé Hollandse bakspecialist en maakt het Nederlandse gezinnen al sinds 1846 gemakkelijk om zelf iets lekkers te bakken. Koopmans staat bekend om zijn ideale basis en met de pakken ‘Koopmans Kruidnoten’ en ‘Speculaas’ kun je dan ook meteen aan de slag. Daarnaast zorgen de simpele recepten ervoor dat geen enkel recept mislukt. Durf jij het aan? Klik hier voor meer bakinspiratie-en variatie.

Extra baktip voor Sinterklaas

Wil je rond Sinterklaas nét even wat meer uitpakken dan normaal? Dan hebben wij een heerlijk recept voor je in petto. Wat je krijgt als je twee van de lekkerste versnaperingen (lees: speculaas en cake) combineert? Yes: een vertrouwde Hollandse speculaascake. Dankzij de nieuwe bakmix van Koopmans zet jij deze heerlijke cake binnen no time op tafel. Super makkelijk te maken en extra lekker met amandelschaafsel.