Ontdek de Kop: vind de schatten van Noord-Holland

In de Kop van Noord-Holland is er ruimte voor ontdekkingen. Dit unieke stuk Nederland heeft het allemaal: natuur, cultuur én lekker eten en drinken. Het ideale gebied voor een dag uit of een vakantie; lekker met z’n tweeën of met de kinderen erbij.

Advertorial

In de Kop van Noord-Holland geniet je nog van licht, lucht en ruimte. Je vindt er mooie zandstranden, bijzondere steden en dorpen met een lange geschiedenis, vele havens met goede faciliteiten en natuurlijk de zee. Het gebied is omringd door drie verschillende kusten: die van het IJsselmeer, de Noordzee en de Waddenzee. Deze laatste is trouwens uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed. Wandelaar in hart en nieren? In de Kop vind je maar liefst 115 wandelroutes met een totale lengte van 770 km. Watersportliefhebbers kunnen hun hart ophalen op het IJsselmeer en de Waddenzee. Maar ook met het gezin kun je – al kanoënd of suppend – gezellig samen het water op.

Uitjes

Je vindt in De Kop vele musea, die de geschiedenis van het gebied en de strijd tegen het water laten zien. De moeite waard zijn het Zijpermuseum, Lichtschip Texel en het Marinemuseum. Kinderen maak je extra blij met een bezoek aan het Van Blankendaell dierenpark, de Helderse Vallei langs de duinrand van Den Helder of vlindertuin Vlindorado. Moe geworden van al dat wandelen, fietsen en varen? Het gebied telt legio gezellige restaurants of strandpaviljoens, waar je lekker neer kunt ploffen.

De Kop is een perfecte bestemming voor een dagje uit, maar ook voor een lang weekend weg of vakantie. Of je nu in een luxe hotel aan het strand of in een kleinschalig bed & breakfast wilt logeren, of graag op een camping staat: het kan allemaal. Je ontdekt hier elke dag iets nieuws.

Op de website van Ontdek de Kop vind je de mooiste fiets-, vaar- en wandelroutes, links naar horecagelegenheden en musea én de Dagje uit in de Kop-agenda.