Om deze sneakertrends kan je dit voorjaar niet heen

Flair & Kortingscode.nl

Sneakers: ze zien er leuk uit, zitten lekker comfortabel en ze maken je outfit net wat sportiever. Toch is het soms wel een uitdaging om een geschikt paar te vinden. Passen deze sneakers wel bij mij? En waar kan ik ze mee combineren? Om je keuze iets makkelijker te maken presenteren we je: vijf sneakertrends waar je dit voorjaar niet omheen kan. Je scoort ze met onze kortingscode met 13% korting. Lees snel verder.

Make a statement



Vorig jaar werden de chunky dad sneakers voor het eerst gespot en nu zijn ze niet meer weg te denken. Dikke zolen met een ruw profiel zie je nu steeds vaker gecombineerd met een sportief design en opvallende kleuren. Ideaal als je een basic outfit draagt en tóch een statement wilt maken.

Colorblocking



Colorblocking sneakers zie je overal dit seizoen. Van okergeel met (oud)roze, donkergroen en neon details tot oranje met blauw en rood. Niets is te gek!

Animal party

Oh dear, you got wild feet. Sneakers met dierenprint zijn echte eyecatchers en niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Je kunt er alle kanten mee op: all over of juist alleen subtiele details. Wat kies jij?

De lucht in

Je houdt ervan of je haat het: sneakers met een extra dikke zool. De platform sneakers zijn terug van weggeweest en in een nieuw jasje gestoken. Hoe hoger, hoe beter lijkt het motto. Durf jij het aan?

Pastel



Denk je aan lente, dan denk je aan pastel. Sneakers met pastel geven jouw look een warme uitstraling. Combineer ze met een jeans en een simpel T-shirt en je outfit is af.

Ben jij nog op zoek naar nieuwe sneakers? Bij de webshop ABOUT YOU krijg je nu 13 procent korting op alle sneakers. Klik hier voor de kortingscode en vind de sneakers die je zoekt.