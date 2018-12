Om deze redenen kun je het beste samen avondeten

Flair & Honig

Samen aan tafel eten. Veel gezinnen proberen het elke dag weer, maar niet altijd met succes. Vooral ’s avonds kan het een hele uitdaging zijn om met z’n allen tegelijkertijd te eten. De een moet misschien wel naar hockeytraining, de ander wil nog even buitenspelen met een vriendje en jij of je partner moet weer eens overwerken. Waar blijft die quality time together?

De familie Jongedijk uit Almere laat zien dat het wel kan, samen eten als gezin. Al vanaf begin dit jaar schuiven Rogier, Nukhet, James, Marley en Loïs elke avond aan voor een voedzame en makkelijk te bereiden maaltijd van Honig. Dat doen ze niet zomaar. Het gezin volgt de 365 Dagen Challenge, waarin zij een jaar lang elke dag een maaltijd bereiden met een of meerdere producten van Honig. Nieuwsgierig? Op de Instagram-pagina van Honig kan je de familie volgen en je laten inspireren door lekkere en voedzame recepten.

Sharing is caring

Dat de familie Jongedijk tijd vrij maakt om met elkaar te eten, heeft een hoop voordelen. Samen aan tafel eten is namelijk goed voor je hersenen, lichaam en geest, blijkt uit onderzoek. En ook voor de kids kan een gezamenlijke maaltijd geen kwaad. Wist je namelijk dat hun vocabulair wordt verbeterd door regelmatig met elkaar om tafel te zitten? Je praat tijdens het avondeten natuurlijk over van alles met elkaar, waardoor ze veel woorden leren. Daarnaast eten kinderen ook beter wanneer ze met hun ouders aan tafel zitten. En ook niet helemaal onbelangrijk: door veel samen te eten zouden de gemiddelde cijfers die kinderen op school halen, omhoog gaan. Een en al voordelen dus!

Voedzame maaltijden zonder moeite, voor het hele gezin

Wil jij net als de familie Jongedijk graag met het hele gezin aan tafel, zonder dat het te veel moeite kost? Met de recepten van Honig zet jij binnen een handomdraai een voedzame maaltijd op tafel. Minimale tijd in de keuken, maximale quality time aan tafel. Inspiratie nodig voor zo’n maaltijd? Ga eens voor bami ketjap met broccoli. Voedzaam én lekker. Hieronder vind je het recept.

Bami ketjap met broccoli (bereidingstijd 15-20 minuten)

Benodigdheden

1 Honig Mix voor Bami Ketjap

300 g Honig Mie Nestjes

2 el zonnebloemolie

300 g runderreepjes

250 g broccoli

400 g Oosterse wokgroenten

25 g ongezouten pinda’s, grof gehakt

Bereidingswijze

Kook de Honig mie nestjes zoals op de verpakking ervan is aangegeven.

Verhit 2 el olie in een pan. Bak de runderreepjes goudbruin en gaar.

Voeg de fijngesneden broccoli toe en bak deze kort mee.

Voeg na 2 minuten de wokgroenten toe en bak ook deze kort mee. Hak de pinda’s fijn en voeg toe.

Voeg 150 ml water en Honig basis voor Bami Ketjap toe. Verhit het geheel al omscheppend ca. 1 minuut.

Voeg de mie nestjes toe. Roerbak het gerecht ca. 1 minuut op hoog vuur.

Tip: Geen zin in broccoli of oosterse wok groenten? Gebruik dan eens paksoi of Chinese kool.