Nathaniel (18): “Ik liep van huis weg en teruggaan was geen optie”

Niet alle jongeren in Nederland hebben een onbezorgde jeugd. Toen Nathaniel (18) van huis wegliep, kwam hij in de crisisopvang terecht. Hij voelde zich daar erg eenzaam. Sinds hij zich aansloot bij stichting Het Vergeten Kind ziet zijn leven er zonniger uit.

Flair samen met de VriendenLoterij

“Het liefst wil ik dat de hele wereld weet dat er heel veel kinderen in een onveilige en onprettige thuissituatie leven. Maar beginnen bij Nederland is ook goed. Ik vind het belangrijk om deel te nemen aan activiteiten van Het Vergeten Kind. Zo kan ik mijn stem laten horen en laten zien dat wij normale kinderen zijn. Oké, we hebben problemen thuis, dat maakt onze achtergrond anders, maar we zijn toch gewone kinderen met dezelfde wensen, dromen en idealen.”

Kinderachtige bedtijden

“Vijf jaar geleden verhuisde ik met mijn familie vanuit de Filippijnen naar Nederland. Ruim twee jaar geleden ben ik van huis weggelopen na een ruzie met mijn ouders. Teruggaan was geen optie. Via school kwam ik in de crisisopvang terecht. De bedoeling was om daar maximaal drie maanden te blijven en dan door te stromen naar een permanente opvang, maar dat lukte niet. Ik heb er uiteindelijk een half jaar gewoond en dat was vreselijk. Ze waren er heel streng. Er heerste een telefoonverbod, ik mocht maar één uur per dag tv kijken en kreeg kinderachtige bedtijden mee. Bovendien: ik kon er niks doen, verveelde me, miste mijn vrienden en mijn broertje. Maar oké, ik heb het overleefd.

Het werd beter toen ik naar een leefgroep verhuisde. Daar kwam ik terecht tussen leeftijdsgenoten die ik als mijn broers en zussen beschouw. Sinds kort volg ik kamertraining en leer ik alles over op mezelf wonen. Zelfstandig moeten zijn is aan de ene kant heel fijn, maar soms ook nog best lastig. Gelukkig krijg ik begeleiding bij het koken en wassen.”

‘Bij Het Vergeten Kind hoef ik nooit een masker te dragen’

Opkomen voor mezelf

“Ondanks alle narigheid is school altijd een stabiele factor geweest in mijn leven. Ik volg nu een opleiding Zorg en Welzijn en wil SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening, red.) gaan doen. Dan kan ik later werken op de plek waar ik nu woon om zo vanuit mijn eigen ervaring jongeren te helpen.

Pas in oktober heb ik me aangesloten bij Het Vergeten Kind. Dat had ik veel eerder moeten doen. Het had mijn leven een stuk zonniger kunnen maken toen ik in de crisisopvang woonde, me afleiding en steun kunnen geven. Toch heb ik in de relatief korte tijd dat ik in de jongerenraad zit al veel opgestoken. Ik was altijd bang om mijn mening te geven, maar dankzij de trainingen en workshops tijdens de weekenden heb ik geleerd voor mezelf op te komen. Ook heb ik ontdekt dat ik leuk kan schrijven.”

Niks uit hoeven leggen

“Maar het belangrijkste vind ik het contact met lotgenoten. Op school verschuil ik me achter een glimlach, ben ik druk en praat ik honderduit. Als ik een uur stil ben of niet lach, vraagt iedereen al wat er met me is. Maar bij Het Vergeten Kind hoef ik nooit een masker te dragen. Onze verhalen zijn verschillend, maar we hebben het allemaal zwaar gehad en dus hoef je niks uit te leggen als je een keer verdrietig bent. Een knuffel is dan voldoende.”

Nathaniël is één van de T he Unforgettables , ambassadeurs uit de jongerenraad van de stichting Het Vergeten Kind. Zij zijn de stem van tienduizenden kinderen en jongeren in Nederland die noodgedwongen in sobere opvanglocaties leven of een moeilijke kindertijd doormaken omdat het thuis niet altijd stabiel en veilig is.

De VriendenLoterij PrijzenMarathon staat dit jaar in het teken van Het Vergeten Kind. Door nu mee te spelen steun je de bouw van één grote, liefdevolle plek voor tienduizenden kwetsbare kinderen in Nederland: Het Huis van Het Vergeten Kind. Alle kinderen met een instabiele of onveilige thuissituatie kunnen hier hun zorgen en ellende opzijzetten. Door het geven van aandacht en positieve ervaringen wordt hun kans op ernstige gedragsproblemen en schooluitval ook nog eens een stuk kleiner. In dit grootste ‘Huis’ van Nederland kunnen deze kinderen gewoon weer kínd zijn en zich ontwikkelen. Dat verdient elk kind in Nederland. De actie loopt van 18 augustus tot en met 30 september.

