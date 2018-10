Probeer jij ook te minderen met suiker? Ontdek nu de suikerbewuste producten van Céréal en maak kans op twee vrijkaarten voor Margriet Winterfair!

Flair & Céréal

Een koekje bij de thee, hagelslag op je brood, een cakeje op een verjaardag: we zijn gek op zoetigheid. Helaas krijgen we vaak (te) veel suiker binnen, soms zelfs zonder dat we het doorhebben. Want wist je dat er ook suikers in bijvoorbeeld brood, sauzen en pasta zitten? Hoe fijn is het dan als je van producten kunt genieten die minder of zelfs geen suiker bevatten?

Teveel suiker is ongezond: dat weten we allemaal. En toch blijft het voor veel mensen moeilijk om te minderen met suiker. Je wilt tenslotte ook niet te streng zijn voor jezelf en zo nu en dan juist genieten van iets zoets op z’n tijd. Het is daarom belangrijk dat we met z’n allen suikerbewust worden. Kies bijvoorbeeld eens voor producten met minder of zelfs geen suiker. Want deze zijn vaak net zo lekker en vele malen gezonder.

Minder suiker, net zo lekker!

Céréal beschikt over een suikerbewust assortiment met heerlijke lekkernijen met aanzienlijk minder suiker of zelfs helemaal zonder suiker. Denk aan koekjes, cakejes, hagelslag, jam en noem maar op. Zo kun jij zonder schuldgevoel genieten van al dat lekkers. Als ontbijt, tussendoortje of maaltijd: Céréal biedt je een lekker én gezond alternatief.

Natuurlijk genieten

Céréal heeft de klassieke suiker in haar suikerbewuste producten vervangen door de natuurlijke zoetmaker maltitol, die afkomstig is van tarwe of maïs. Deze geeft hetzelfde zoete effect, maar levert minder calorieën en houdt zo je energie in balans. Dus bye bye energieboost en energiedip, hello gezonder lichaam.

Céréal is te vinden in het “gezonde voedingsschap”