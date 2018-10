Denise: ‘Mijn druppeltjes urineverlies weerhouden me nergens van’

Flair & TENA

Rondom druppeltjes urineverlies hangt een taboe. En dat terwijl 59% van de vrouwen van 25 t/m 45 jaar minimaal wekelijks te maken heeft met licht urineverlies. Ook Denise (32) kampt ermee. ‘Ik heb dagelijks te maken met druppeltjes urineverlies, de ene keer een stuk erger dan de andere.’

Flair samen met lights by TENA

Na twee zwangerschappen merkte Denise dat ze haar plas steeds vaker niet kon ophouden. Wanneer ze hard en onverwachts moet niezen, laat ze bijvoorbeeld wel eens wat lopen. Of tijdens een lachbui met vriendinnen. Maar vooral tijdens het sporten zijn de druppeltjes urineverlies het ergst. Dat is voor haar dan ook een lichte drempel. ‘Ik ga wel eens naar zumba en daarbij moet je veel springen en onverwachte bewegingen maken. Dan moet ik er van tevoren echt aan denken om mijn blaas leeg te maken en een inlegkruisje speciaal voor urineverlies te gebruiken, aangezien een gewoon inlegkruisje daar niet voor geschikt is.’

Gevoel van schaamte

‘Hoewel ik weet dat urineverlies bij veel vrouwen voorkomt, ervaar ik het als gênant. Het is toch een beetje ‘vies’. Ik praat er daarom alleen met mijn man en mijn beste vriendin over. Voor de rest weet bijna niemand het; ik schaam me toch een beetje om het te vertellen. Ik vind het vooral vervelend als het op mijn werk gebeurt en ik mezelf dus niet kan omkleden. Om de druppels plas op te vangen, gebruik ik dagelijks een inlegkruisje van lights by TENA, maar dat is eigenlijk niet voldoende. Ik weet wel dat er bekkenbodemoefeningen zijn, waardoor het verliezen van druppeltjes urine minder kan worden. Maar die vergeet ik toch altijd te doen. Met twee kleine kindjes in huis, schiet het er makkelijk bij in. Er zijn altijd andere dingen die op dat moment belangrijker zijn.’

Tijdens de seks geen urineverlies

‘Ik houd geen rekening met mijn kledingkeuze vanwege mijn druppeltjes urineverlies. Wel kies ik mijn ondergoed er op uit, en zorg er dus voor dat er een inlegkruisje in kan. En het is gelukkig niet zo dat ik bepaalde activiteiten ben gaan vermijden, dat zou ik zonde vinden. Ook lijdt mijn seksleven er niet onder; tijdens de seks ervaar ik gelukkig geen druppeltjes urineverlies. Toch merk ik dat ik het urineverlies niet helemaal heb geaccepteerd. Ik zou er graag wat aan willen doen. Ik zal toch een keer een afspraak moeten maken met een bekkenbodemspecialist. Maar tot nu toe is dat er nog niet van gekomen.’

Feiten & cijfers

Uit onderzoek van hettestpanel.nl onder 577 vrouwen (25-45 jaar, met druppeltjes urineverlies), blijkt dat vrouwen urineverlies ervaren wanneer ze:

Niezen (71%)

Hoesten (54%)

Erg nodig moeten plassen, maar niet gaan (48%)

Lachen (41%)

Springen (39%)

En wist je dat…

22% van de vrouwen minimaal dagelijks druppeltjes urineverlies ervaart?

32% van de vrouwen (25 t/m 45 jaar) met druppels urineverlies denkt dat de oorzaak ligt bij het te weinig doen van bekkenbodemspieroefeningen?

Slechts 26% van de vrouwen speciale producten voor druppels urineverlies gebruikt?

Weet jij dat er oplossingen voor licht urineverlies zijn in de vorm van bekkenbodemoefeningen? Op lightsbytena.nl kun je zien welke verschillende oefeningen er zijn. Die kosten je maar vijf minuten per dag. Je hebt er namelijk niks voor nodig en je kunt ze bijna overal doen: in de trein, voor de tv, in de auto of op kantoor. Ook zijn er producten die speciaal voor urineverlies zijn gemaakt; probeer eens de inlegkruisjes van lights by TENA. Je kunt gratis een sample aanvragen op lightsbytena.nl

Dit onderzoek is uitgevoerd door hettestpanel.nl onder 577 vrouwen (25-45 jaar met licht urineverlies), september 2018.