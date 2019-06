Met het gezin de natuur in: 5 tips voor komend weekend

Flair & Campina

Fluitende vogels, een lekker ochtendzonnetje en héél veel groen; de lente brengt ons zoveel moois. Met een lang weekend voor de boeg is dit het ideale moment om van de prachtige Nederlandse natuur te gaan genieten. Wandelschoenen aan en gaan – en de kinderen kunnen uiteraard gezellig mee.

Inspiratie nodig? Door het hele land zijn er diverse leuke activiteiten te doen. Dit lijstje helpt je een handje.

1. Struinen en speuren in het Nationaal Park De Hoge Veluwe

Liefhebbers van oneindige natuur, bijzondere architectuur, dieren, kunst en historische verhalen zullen hun ogen uitkijken tijdens een bezoekje aan Nationaal Park De Hoge Veluwe. Het park biedt vele rondleidingen, wandel- en fietstochten en excursies voor jong en oud. Ook komend weekend staan er verschillende bijzondere activiteiten op het programma, zoals ‘Speuren naar sporen’ en een ‘Vroeg uit de veren’ wandeltocht nog vóór de officiële openingstijden van het park (met een hele grote kans op het spotten van wilde dieren!).

2. Oog in oog met koeien tijdens de Campina Open Boerderijdagen

Hoe komt de melk van de grazende koe in de wei uiteindelijk in je beker op de keukentafel terecht? En hoeveel pakken melk produceert een koe eigenlijk per dag? Tijdens de Campina Open Boerderijdagen op vrijdag 31 mei en op maandag 10 juni openen boeren door heel Nederland hun staldeuren voor geïnteresseerd publiek. Super leuk en interactief voor de kinderen, en ook voor de volwassenen is er ongetwijfeld nog genoeg te leren over het boerenleven. Niet geheel onbelangrijk: het kost niets!

Check hier de boerderijen die meedoen aan de Campina Open Boerderijdagen.

3. Dauwtrappen met Natuurmonumenten

Onmisbaar tijdens het Hemelvaartsweekend is natuurlijk dauwtrappen. Weinig mooier dan ’s ochtends nog vóór dag en dauw de paden op en de natuur langzaam zien ontwaken, toch? Natuurmonumenten organiseert verschillende activiteiten en doe-dagen, waaronder dauwtrapwandelingen in natuurgebieden door heel het land.

4. Terug naar de oertijd in het Amsterdamse Bos

Voor een mooi stukje natuur hoef je niet altijd ver weg van de stad. Het Amsterdamse Bos heeft natuurgebieden met diverse karakters en er leven veel verschillende dieren, bomen en planten. Op vrijdagmiddag 31 mei kunnen kinderen in het Amsterdamse Bos samen met hun ouders ontdekken hoe er in de oertijd gejaagd werd, hoe je speren moet slijpen en hoe je middenin de natuur eetbare planten kunt vinden.

5. Spannende schemerwandelingen door heel het land

Eén van de fijnste dingen aan de lente is dat het ’s avonds weer lekker lang licht is. De steeds langer wordende dagen nodigen uit om ook ná het eten nog even de natuur in te gaan. In het Hemelvaartsweekend worden op verschillende plekken door heel Nederland schemerwandelingen en avondexcursies georganiseerd. De natuur komt tot rust, de zon gaat langzaam onder en misschien worden er zelfs nachtdieren gespot.

Campina is PlanetProof, jij ook?

Van weidevogels die steeds meer moeite hebben om een broedplek te vinden tot intense droogte als gevolg van een tekort aan regen: het is de hoogste tijd om de natuur een handje te helpen. Campina, dat een groot deel van het Nederlandse weideland bezit, geeft om de natuur en maakt zich samen met Natuurmonumenten hard voor de bescherming van de Nederlandse natuur. De zuivelproducten van Campina hebben bovendien het label PlanetProof, wat betekent dat de producten op een duurzame manier tot stand zijn gekomen. Steeds meer Campina-boeren besteden daarom extra aandacht aan koeien, de natuur en het klimaat.

Meer weten de duurzame keuzes van Campina? Kijk dan hier.