Met deze tips vind je nu al jouw droomvakantie voor de komende zomer

Flair & TUI

Als je een gezin hebt, valt het niet altijd mee om een vakantie te vinden die voor iedereen naar wens is. Je moet namelijk rekening houden met een hoop factoren: is de accommodatie veilig voor je kids, zit er wel of niet een zwembad bij, en is er animatie aanwezig? Het is daarom slim om op tijd te beginnen met het zoeken naar de perfecte gezinsvakantie; zo voorkom je dat je achter het net vist.

Kan je wel wat tips gebruiken om het zoeken makkelijker te maken? TUI helpt je op weg, zodat je een vakantie vindt waar zowel jij, je partner als je kinderen blij van worden.

1. Boek op tijd

De eerste tip: zoek niet alleen op tijd naar jouw ideale vakantie, maar boek ‘m ook zo snel mogelijk. Dan is er vaak nog een ruime keuze aan kamers die geschikt zijn voor een gezin van meer dan 4 personen. Ga daarom deze kerstvakantie nog om de tafel zitten met je gezin en zoek de ideale vakantie.

2. Vind je vakantie door middel van een spelletje

Wie slaapt ’s ochtends het langst? Wie eet de meeste ijsjes? Wie is de baas op vakantie? Door antwoord te geven op deze vragen, wordt het een stuk makkelijker om de perfecte gezinsvakantie te vinden. Reisaanbieder TUI weet dit maar al te goed en komt daarom met de Holiday Q&A, speciaal voor gezinnen.

Wat het precies inhoudt? Op kinderenzijndebaas.nl kun je het spannende vragenspel spelen, waarin je gevraagd wordt om antwoord te geven op een aantal vragen. Als je jezelf en je familie intussen filmt en de video na het meespelen opstuurt, maak je kans op een droomvakantie voor het hele gezin t.w.v. € 5.000,-. Dat is mooi meegenomen!

3. Stel je eisen wat bij

Jouw kids willen het liefste zandkastelen bouwen op het strand. Je partner geniet van een boek lezen op de camping. En jij… Eigenlijk maak je het liefste een stedentrip. Maar helaas, niet iedereen kan zijn of haar zin krijgen. Het kan daarom geen kwaad om je eisen iets bij te stellen. Deze keer is het een gezinsvakantie, de volgende keer kan je misschien met vriendinnen alsnog die stedentrip maken.