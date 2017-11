Wie zoet is… krijgt iets leuks van Sinterklaas. En dat hoeft helemaal niet duur te zijn. Tips voor betaalbare decembercadeautjes. PS: jezelf iets cadeau geven mag natuurlijk ook.

Blije voeten

Succes verzekerd met deze happy socks. Zelfs een slecht humeur vrolijkt hiervan op. De sokken zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en maten, voor hem en voor haar. Nú te koop in de winkel.

Luipaard in je schoen

Laat je beste vriendin áltijd haar telefoon vallen? Geef een luipaard-telefoonhoesje cadeau, zo blijft-ie krasvrij. Dierenprintjes zijn never out of fashion, dus ze kan hem met een gerust hart laten slingeren.

Op je sloffen

De ideale stappers voor een fijne dag thuis. Nu alleen nog een kekke pyjama erbij en een dekentje voor op de bank en het grote genieten kan beginnen. De sloffen vind je in de winkel.

Het is harig en ligt op de bank

Dit kussen is het ideale accessoire voor wie zijn of haar woonkamer hip wil aankleden deze winter. Vachtkussens zijn er in allerlei kleuren en passen dus bij elk interieur.

Little black schort

Keukenprinsessen maak je blij met dit zwarte schort. Voor een beetje spice in de keuken, want koken kan heel stylish zijn. Kijk maar naar Nigella!

Wát zeg je?

We garanderen je dat je met dit spel niet meer kunt stoppen met lachen. In de doos van Mouthguard Challenge vind je vijf gebitsbeschermers, wangretractoren en mondstukken en 51 opdrachten. Praten, blazen of drinken? Probeer maar!

Avondje romantiek

Een altijd-goed-cadeau: kaarsen. Ze kosten nauwelijks iets, maar zorgen voor een onbetaalbaar gezellige sfeer in huis. Koop een grote of drie kleinere bij elkaar. Een mooi plateau erbij en klaar ben je.

