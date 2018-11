Lesje cybercrime: wat is identiteitsfraude en hoe voorkom je het?

Flair & de Rijksoverheid

Een account bij je favoriete online kledingstore: check! Bij de website waar je eten bestelt: check! Bij de webshop voor je concertkaartjes? Oók check, natuurlijk. Tegenwoordig shop je op oneindig veel websites en is het aantal online accounts dat je hebt niet meer op twee handen te tellen. Des te meer reden om voor iedere site hetzelfde wachtwoord te gebruiken, want da’s wel zo makkelijk te onthouden. Maar of het ook slim is? Je voelt ‘m waarschijnlijk al aankomen: nope. Sterker nog, het is allesbehalve verstandig.

Als je overal dezelfde inloggegevens gebruikt, ben je een aantrekkelijke prooi voor cybercriminelen. Als zo’n crimineel de inloggegevens van je favo kledingshop te pakken heeft, kan hij online shoppen op jouw rekening. Gebruik je hetzelfde wachtwoord voor andere webshops? Dan is het echt kassa! Voor jou, ja! Want dan shopt hij niet alleen je favo fashionshop leeg op jouw kosten. Hij gaat vervolgens ook los in je online parfumerie, bookstore en woonwinkel. Daar moet je toch niet aan denken?

Identiteitsfraude gaat nog veel verder als je je ID-gegevens prijsgeeft. Dan kan zo’n internetcrimineel bankrekeningen openen, telefoonabonnementen afsluiten, uitkeringen aanvragen en zelfs een huis kopen (ja echt!). En dat allemaal onder jouw naam. Help!

Identiteitsfraude komt steeds vaker voor; in 2017 hebben bijna 3.000 slachtoffers van identiteitsfraude zich gemeld bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude. Je denkt vast: dat overkomt mij niet. Denk je dat echt? Om te voorkomen dat jij een gemakkelijke prooi wordt voor cybercriminelen is het verstandig om je beter te verdiepen in het onderwerp. Daarom vertelt Flair hoe je het kunt herkennen en voorkomen, én wat je moet doen als je vermoedt slachtoffer te zijn geworden.

Voorkomen is beter dan genezen

Iedereen weet dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom helpen wij je een handje met het nemen van doeltreffende maatregelen. Met deze tips kun je jezelf extra beschermen:

Deel je gegevens en documenten niet zomaar

-Blijf opletten met mails waarin het lijkt alsof banken, overheidsinstanties of bedrijven je vragen om op een link te klikken om iets snel te regelen. Als het een nepmail is en je geeft via de link je persoonlijke gegevens weg, gaat het vaak mis. Laat die link gewoon links liggen. Tik zelf het webadres in of log zelf in op je account als je je gegevens moet bijwerken.

-Online kopen of verkopen? Stuur geen kopie van je ID-bewijs op. Moet je een kopie afgeven voor een huurcontract of telefoonabonnement? Scherm dan bepaalde informatie af, zoals je burgerservicenummer (BSN) en je pasfoto. Dit kan met de KopieID app. Wees óók voorzichtig op sociale media

Wees voorzichtig met wat je zegt of post op sociale media. Plaats nooit een foto van je rijbewijs, identiteitskaart of paspoort. Ook niet als je superblij bent met je rijbewijs of te coole paspoortfoto. Gebruik voor elk account een ander sterk wachtwoord

Want als een internetcrimineel je inloggegevens te pakken heeft, blijft de schade beperkt tot dat ene account. Stel je voor dat hij met je wachtwoord dat je overal voor gebruikt, toegang heeft tot je webshopaccounts én je emailaccount. Dan kan hij – zonder dat jij het doorhebt – al je wachtwoorden veranderen en zoveel bestellingen plaatsen als hij maar wil.

Hoe herken je dat het mis is?

Er zijn een aantal signalen die erop kunnen wijzen dat jouw gegevens in handen zijn gevallen van een fraudeur. Wees extra alert in de volgende gevallen:

Je ontvangt rekeningen of ontvangstbevestigingen voor producten of diensten die je niet hebt besteld.

Op je bankafschriften kom je uitgaven tegen die je niet bekend voorkomen.

Onbekenden beschuldigen je van oplichting, terwijl je van niets weet.

Je krijgt geen lening omdat er een signalering op je naam staat bij het BKR.

En…actie!

Krijg je het idee dat jij slachtoffer bent geworden van identiteitsfraude? Kom meteen in actie:

Stel je bank en/of creditcardmaatschappij direct op de hoogte. Je kunt uit voorzorg je pasjes laten blokkeren. Vraag of er al ongebruikelijke transacties hebben plaatsgevonden.

Verzamel bewijzen van de (vermoedelijke) fraude zoals bankafschriften, brieven van incassobureaus of aanvragen van abonnementen.

Meld de fraude bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude- en fouten (CMI).

Doe aangifte bij de politie als door identiteitsfraude je geld is gestolen.

Safety first

Nu criminelen steeds actiever worden in de online wereld, moet het treffen van online veiligheidsmaatregelen net zo gewoon worden als het op slot draaien van je voordeur. Zorg er daarom voor dat je goed beveiligd bent. Voer software-updates altijd direct uit, gebruik een virusscanner, klik niet zomaar op iedere link, kies voor elk account een ander sterk wachtwoord en maak regelmatig een back-up. Kijk voor meer tips en informatie op veiliginternetten.nl/maakhetzeniettemakkelijk en maak het internetcriminelen niet te makkelijk!