Zo heb je je huis in no time Lente-proof

Misschien werken de weergoden nog niet erg mee, maar wij zijn klaar voor de lente. Daarom toveren we ons huis om tot voorjaars-oase, met vrolijke kleuren en paasversiering. Doe je mee?

Flair samen met HEMA

Tuurlijk, de afgelopen maanden was het heerlijk winterknus in huis, maar de warme dekens en wollige kussens mogen nu de kast weer in. En vieren we de lente met vrolijke kleuren.

Geluksbrengers

Zacht roze, zonnig geel, mintgroen… Het zijn de lentekleuren voor dit voorjaar. Met de juiste woonaccessoires haal je het zonnetje wel heel makkelijk in huis. Zo vind je bij HEMA de leukste keukendoeken, kaarsen, kandelaars en kussens in deze trendkleuren. Maak het af met een flinke bos tulpen en er is geen regenbui die jouw humeur nog kan verpesten. Nog fijner: zodra de zon echt gaat schijnen, verhuis je deze blij-makers moeiteloos mee naar buiten om je terras op te fleuren.

Paasfeest

De voorjaarskleuren van dit jaar sluiten naadloos aan op alle paasversiering van HEMA. Te leuk om te laten liggen. Dus koop een mooie paastak en laat hem versieren door de kinderen. Voor de paastak geldt slechts één regel: hoe voller hoe beter. Er komen steeds

meer producten die de paassfeer vergroten. Wat dacht je van de leuke eitjes die je net als de good-old kerstklok kunt uitvouwen, of een gezellig lichtsnoer in lentekleuren? Extra fijn: de lampjes zijn in bloemvorm en mogen dus het hele voorjaar branden!



Kaarsvaasje 1,75 Glazen decoratievogels 2,50 Papieren eieren 2,- Bestel Kussenhoes met zonnetjes 5,- Bestel Theedoek 3,- Bestel Vaas 4,- Bestel