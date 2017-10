7x knappe keukenhulpjes

De dagen worden korter, het mooie weer is voorbij. Tijd om het extra gezellig te maken in je huis én in je keuken. Met deze keukenhulpjes wordt je keuken je lievelingsplek.

1. Serveren maar

Natuurlijk kun je je hapjes serveren op een gewoon bord, maar op een mooi plateau van leisteen is het net of je in een restaurant zit. Nog iets robuuster? Een plank van olijfhout ziet er ook stoer uit.

2. Mooi gemalen

Je eten op smaak brengen is lekker én leuk met een fraaie molen met roze kristalzout.

3. Alleskunner

Zonder spatel is je keuken niet compleet. Wel zo fijn als-ie er dan ook nog een beetje representatief uitziet. Wij zijn fan van olijfhouten knapperds. Dat roert een stuk lekkerder in je erwtensoep.

4. (Niet alleen) voor de bakker!

Dé woontrend van dit najaar is de bakkerskast. Zo’n kast werd van oorsprong gebruikt om spullen te verplaatsen. Met z’n stoere looks past hij in elke keuken. Zet er je mooiste servies in of al je kruidenpotjes. Ruimte genoeg. Trouwens ook mooi in de woon- of werkkamer. Bij Xenos kun je ‘m t/m 15 oktober met 20% korting kopen. Hij wordt gratis thuisbezorgd.

5. Ik was, jij droogt

Afdrogen is best een leuk klusje als je het met een vrolijke doek doet. Maak je ‘afwasoutfit’ af met een minstens zo gezellig schort.

6. Plop!

Kinderen op bed? Huis opgeruimd? Of gewoon hard gewerkt? Dan heb je dat glas wijn wel verdiend. Dankzij een hevelkurkentrekker (meteen een mooi woord voor Galgje) hoef je nooit meer te stoeien met de kurk. Die breekt nooit meer af, beloofd.

7. Op de lijst

Ben je net terug van boodschappen doen, ben je wéér de hagelslag vergeten. Gebeurt je niet meer, want voortaan zet je alles wat op is meteen op een handig whiteboard. Op boodschappendag even fotograferen en voilà. Scheelt een extra ritje naar de supermarkt.

