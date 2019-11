Kliekjes weggooien? Dit is waarom je dat niet moet doen

Flair & UNICEF

Kliekjes weggooien? Echt niet. Francesca van foodblog Francesca Kookt maakt vaak de lekkerste gerechten van kliekjes.

In dit geval had Francesca nog wat spinazie, bonen en cherrytomaten over en maakte daarmee een heerlijk lunchgerecht voor haar en haar mannen. Pannenkoeken, maar dan gemaakt met spinazie en volkorenmeel voor extra vezels. Gevuld met een heerlijk mengsel van kidneybonen, paprika, cherrytomaten en kaas. Nog wat avocado erbij en je zit te smullen.

Recept: Spinaziepannenkoeken met bonen en avocado

Men neme voor 2 personen:

100 gr spinazie

120 ml melk

1 ei

60 gr volkorenmeel

zout

bakolijfolie

1 sjalot, gesnipperd

1 tl gerookt paprikapoeder

handje cherrytomaten, gehalveerd

1 snackpaprika, in stukjes

120 gr kidneybonen, afgespoeld en uitgelekt

handje geraspte kaas

zwarte peper

1 avocado, in reepjes

Zo maak je het (in 20 minuten)

Meng de spinazie, melk, ei, volkorenmeel en een snuf zout in de keukenmachine of blender en maal helemaal fijn tot een beslag. Zet 2 koekenpannen naast elkaar op het vuur. Vet een koekenpan licht in met olijfolie en bak hierin 2 spinaziepannenkoeken op middelhoog vuur. Verhit de andere koekenpan en fruit de sjalot met gerookt paprikapoeder en een snufje zout. Voeg daarna de cherrytomaten, paprika en kidneybonen erdoor en bak een paar minuten mee. Roer als laatste de geraspte kaas erdoor en breng op smaak met zwarte peper. Leg de spinaziepannenkoeken op 2 borden en vul ze met het groente-bonenmengsel. Leg de avocadoreepjes erbij en serveer direct.

Kliekjes zijn geld waard

Dit gerecht van kliekjes is toch al gauw 15 euro waard. Geld dat Francesca graag deelt met UNICEF. Want voor dit bedrag kan UNICEF 24 kinderen helpen die chronisch ondervoed zijn. Zij krijgen daarvoor een maand lang sprinkles, zakjes met vitaminen en mineralen die door de maaltijd gaan.

Deel ook je menu

Wat heeft jouw laatste maaltijd gekost? Doneer dit bedrag aan UNICEF. Met slechts 5 euro geef je al 10 pakjes high energy biscuits vol met extra vitaminen en mineralen aan een ondervoed kind.

