Zo hoeft niemand het kerstdiner te missen

Flair & PLUS

Als jij – of iemand dichtbij – bent uitgerekend van een kerstkindje, bestaat de kans dat je dat gezellige kerstdiner moet missen. Of toch niet. Want met een beetje geluk genieten jij en je nieuwe gezin van een heerlijk kerstmaal óp de kraamafdeling.

Hoewel het aantal geboortes rond de feestdagen altijd iets daalt – omdat er dan geen keizersneden en inleidingen gepland worden -, laten niet alle (kerst)kindjes op zich wachten. Elk jaar zijn er bijna 400 gezinnen die op het laatste moment het kerstdiner moeten afzeggen omdat zij een nieuw gezinslid verwelkomen. Een iets rustigere kerst op de kraamafdeling betekent vervolgens wél topdrukte in de dagen tussen Kerstmis en Oud & Nieuw. In deze dagen is een piek te zien in het aantal geboortes.

Geboortepiek 9 maanden na kerst

Uit de geboortestatistieken blijkt ook dat we het tijdens Kerstmis meer dan gezellig hebben met elkaar: de geboortepiek over het gehele jaar ligt tussen 23 en 30 september – precies negen maanden na kerst. Dan worden er tot wel 620 baby’s per dag geboren! Wist je dat er wereldwijd ongeveer 255 baby’s per minuut geboren worden? In Nederland verwelkomen we gemiddeld 478 baby’s per dag en nog altijd zijn dat iets meer jongens dan meisjes, volgens het CBS.

Bevallen op kerstavond: toch aan het kerstdiner

Kerstmis is bij uitstek de tijd van het jaar om door te brengen met je familie. Maar soms lukt het niet om alle gezinsleden aan de kersttafel te krijgen, in bijzondere gevallen omdat je de kerstdagen in het ziekenhuis doorbrengt op de kraamafdeling. Speciaal voor deze kers(t)verse gezinnen brengt supermarkt PLUS Kerstmis dit jaar naar een ziekenhuis toe! Samen met een chef-kok verzorgt de supermarkt op kerstavond, dinsdag 24 december, een geheel verzorgd kerstdiner voor pas bevallen moeders en hun nieuwe gezin op een kraamafdeling in Nederland. Zo kunnen zij toch genieten van een heerlijk kerstdiner met elkaar.



Goed eten is samen eten

Carpaccio (je mag het weer!), gevulde pompoen en lavacake aan een mooi gedekte tafel in het bijzijn van jullie prachtige nieuwe gezinslid. Kun je je een mooiere kerst voortellen? Wie weet staat er voor jou en je gezin wel een heerlijk kerstdiner klaar op de kraamafdeling in jouw ziekenhuis. Want goed eten is samen eten. Fijne feestdagen gewenst!