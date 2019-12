Deze video over kerst op de kraamafdeling móet je zien!

Flair & PLUS

Wat als je gaat bevallen van een kerstkindje en je kerstavond op de kraamafdeling van het ziekenhuis doorbrengt? Niet de meest sfeervolle omgeving om kerst te vieren. Gelukkig bood supermarkt PLUS dit jaar de oplossing en organiseerde een kerstdiner bij Geboortecentrum FAM van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Hier zie je hoe bijzonder dat werd.

Tijdens de zwangerschap moet je heel wat lekkers aan je voorbij laten gaan. Daarom is bevallen met kerst misschien wel dubbel feest. Want naast het verwelkomen van een echt kerstkindje mag je al het lekkers dat op het menu staat weer eten. En na zo’n geweldige prestatie gaat een uitgebreid diner (mét carpaccio en een glaasje (alcoholvrije) bubbels) er zeker in.

Kerstdiner op de kraamafdeling met PLUS

Omdat kerst vieren met familie en vrienden net iets lastiger is als je op een kraamafdeling ligt, organiseerde PLUS dit jaar iets unieks. De supermarkt verraste pas bevallen moeders en hun familie met een kerstdiner op de kraamafdeling, net zoals in hun kerstcommercial. De kers(t)verse gezinnen konden kiezen uit een menu vol typische kerstgerechten, bereid door een chef-kok. Zo konden ze toch genieten van een heerlijk kerstdiner. Want goed eten is samen eten. Kijk mee naar de prachtige video van deze moeders aan hun eerste kerstdiner met de kleine.