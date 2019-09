Kapotte spullen weggooien? Echt niet!

Flair & SIRE

Je bent graag lief voor het milieu, en wilt je kinderen dat ook bijbrengen. Bovendien ben je best gesteld op je spullen, en geef je je geld liever aan leuke dingen uit dan aan, zeg, een nieuwe stofzuiger. Door zelf dingen te repareren zorg je goed voor het milieu, je kinderen én je portemonnee. En dankzij deze vier tips word jij er een meester in.

1 – Nadenken over waarde

Als iets ‘kapot’ is, is het dan ook direct niets meer waard? Het is een vraag die we onszelf niet zo vaak meer stellen. Even naar de webshop en voilà, je hebt zo iets nieuws gekocht. Maar door al dat koopgemak verliezen we uit het oog dat spullen voor een fractie van de prijs van een nieuwe aanschaf vaak ook gewoon gerepareerd kunnen worden. Waarna ze misschien nog weer jaren mee kunnen. Het is de moeite waard om hierover na te denken voor je iets verbant naar de kliko of stort.

2 – Leren repareren

Stel je jezelf al geregeld de vraag of iets nog een tweede leven kan krijgen? Heel goed, dan ben je klaar om aan het repareren te slaan. Maar… hoe dan? Het is best wel een drempel voor veel mensen. Toch is het antwoord vaak makkelijker dan je denkt. Heb je bijvoorbeeld een handige vader, oma, buurman of beste vriendin? Ga eens te rade. Of neem een kijkje op www.repareerhet.nl, het nieuwste initiatief van SIRE voor handige tips en tricks. Wedden dat je meer kunt dan je vooraf had gedacht? En kom je er echt niet uit, dan zijn er altijd nog handige mannen en vrouwen in te huren voor een zacht prijsje.

3 – Lief zijn voor de aarde

Repareren wordt veel aantrekkelijker als je weet waar je het voor doet. Voor je eigen portemonnee is het eerste antwoord op die vraag. Want repareren is natuurlijk goedkoper dan vervangen. Maar ook het milieu is je dankbaar als je die gescheurde spijkerbroek of lastige waterkoker repareert in plaats van weggooit. Een beter milieu begint nog altijd bij jezelf. Denk voor je iets nieuws bestelt alleen al eens na over al die verpakkingsmaterialen die dat oplevert. Kan het ook makkelijker?

4 – Samen met de kinderen

Heb je kinderen, dan betaalt repareren zich helemaal dubbel en dwars uit. Niet alleen geef je het goede voorbeeld en leer je ze hun spullen te waarderen, het is ook nog eens hartstikke stoer als je zelf gewapend met een gereedschapskistje aan de slag kunt. Kinderen vinden het bovendien vaak leuk om te helpen. Als je dan ook nog eens hun favoriete speelgoed weet op te lappen, maak je jezelf helemaal onsterfelijk. Wat heb je te verliezen? Helemaal niets. Wat heb je te winnen? Heel erg veel. Wij denken voortaan wel twee keer na voor we onze spullen afschrijven.