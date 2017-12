Inpakken en wegwezen: dit zijn dé 5 kindvriendelijke stranden

Zoek niet verder: deze stranden smeken om een vakantiebezoek. Goedgekeurd voor kids en natuurlijk ook een feestje voor jezelf.

Flair samen met Neckermann Reizen

Op Kreta

In alle rust zandkastelen bouwen? Dat doe je op de zandstranden van Stalis en Malia. Hier heb je ook veel leuke strandtentjes van waaruit je de kinderen goed in de gaten kunnen houden.

Onder de Spaanse zon

Op het strand Cala Millor in Mallorca wappert een felblauwe vlag: daaraan kun je zien dat het parelwitte zandstrand aan maar liefst 33 eisen voldoet. Het water is er schoon, net als het strand én het is er veilig. Ideaal voor gezinnen. Tip: proef tenminste één ensaimada: een typisch zoet broodje uit Mallorca, in de vorm van een slakkenhuis.

Aan de Turkse Rivièra

In Incekum geen pijnlijke schelpjes onder je voeten of vieze blubberbodem in de zee. Dit langzaam aflopende, ‘gouden’ zandstrand met echte fijn zand vind je op een halfuur rijden van Alanya. Liever wat meer reuring? Dan is het Oost-strand vlakbij de stad een aanrader.

Op Gran Canaria

De charmante badplaats Maspalomas staat garant voor azuurblauwe zee en een prachtig uitzicht. Op het strand Playa del Inglés kun je prima terecht voor een ijsje, hapje of drankje, terwijl Playa de Amadores juist iets rustiger is. Beide stranden zijn mooi breed, je vindt er op elk tijdstip wel een plekje.

Inpakken en wegwezen

Kies je voor een van de zeven Canarische eilanden, zonnig Turkije, Griekenland of Spanje? Bij Neckermann vind je de beste kindvriendelijke bestemmingen. Speciaal voor gezinnen zijn er SunConnectaccommodaties, met leuke activiteiten voor kinderen, mooie zwembaden en de leukste vakantievriendjes Lollo & Bernie. Boeken, meer weten of op zoek naar nog meer inspiratie voor een zonnige vakantiebestemming met kinderen? Ga naar neckermann.nl.