In iedere straat woont een eenzame oudere

Flair & VriendenLoterij

In Nederland zijn maar liefst 2,5 miljoen eenzame ouderen. Omgerekend betekent dit dat er in elke straat minstens één eenzame oudere woont. Dus ook bij jou in de buurt. Kom jij al in actie?



Als je zelf een gezin, een baan en een druk sociaal leven hebt, sta je er vaak niet bij stil dat er verderop in de straat iemand eenzaam is. Of misschien iemand uit je familie. Aan de andere kant is toegeven dat je eenzaam bent ook niet makkelijk; daar rust nog best een taboe op. Toch kunnen we niet om de cijfers heen.



Feit of fabel?

Eén op de twee ouderen voelt zich eenzaam

Helaas een feit. In 2018 waren er meer dan 5,5 miljoen ouderen in Nederland. De helft hiervan – dus een op de twee – voelt zich eenzaam.

Vrouwen voelen zich eerder eenzaam dan mannen

Klopt. Dat blijkt uit een recente enquête van het Ouderenfonds onder mensen van 55 jaar en ouder. Vooral in de zomermaanden als allerlei activiteiten stilliggen en (klein)kinderen op vakantie zijn, slaat de eenzaamheid toe.

Wist je dat …

77% van de eenzame ouderen gewoon iemand zoekt om een kopje koffie mee te drinken of gezellig mee te kletsen?

het Ouderenfonds het afgelopen jaar 450 koffie- en kletsmatches heeft gevonden?

bel-, schrijf- of breimaatjes eenzame ouderen enorm steunen en dat het Ouderenfonds helpt bij het vinden van de juiste match tussen mensen?

ook jij ervoor kunt zorgen dat één eenzame oudere wekelijks sociaal contact heeft?

Samen winnen we het van eenzaamheid

Met de VriendenLoterij PrijzenMarathon komen de VriendenLoterij en het Nationaal Ouderenfonds in actie tegen eenzaamheid. En jij kunt meedoen. Meespelen betekent dat de helft van jouw lot naar het Ouderenfonds gaat. Zo help je (zolang je meespeelt) één oudere wekelijks aan sociaal contact. Bijvoorbeeld via de Zilverlijn, waarbij vrijwilligers wekelijks bellen met ouderen. Of via beweeg- en Samen Breien clubs en de BoodschappenPlusBus, die ouderen oppikt om gezamenlijk boodschappen te doen. Samen maken we de sociale kring van ouderen weer groter.