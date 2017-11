‘Ik kan nu gewoon vertellen dat ik twee moeders heb’

Een bedrijf dat gerund wordt door een vlogger, kijken we daar nog van op? Is het hebben van twee vaders of moeders nog een issue? Aan het einde van het jaar maken we de balans op. Hoe kijk jij naar de toekomst? Ietwat somber, net als 64% van de Nederlanders, of ben je positief, zoals veel jongeren? Zij staan te trappelen om van zich te laten horen.

Flair samen met SIRE

Jong talent

Neem nou Zaid (17). Hij is een oude bekende bij YouTube, stuurt vloggers aan in Nederland en België, deelt zijn kennis bij bedrijven en gaat ook nog gewoon naar school. Dat papiertje hebben we nodig in Nederland, weet hij. Maar waarom eigenlijk? Hij weet uit ervaring dat er veel jong talent rondloopt, maar dat zij worden geremd doordat ze hun opleiding nog niet hebben afgemaakt. Zaid: “Als jij een goed idee hebt, dan moet je serieus worden genomen.” En daarbij speelt leeftijd geen rol, vindt hij.



De influencers

Hij doelt daarmee op het veranderende medialandschap en het feit dat het onderwijs daarin mee moet gaan. Zaid: “Ik denk dat de influencers van nu, waaronder veel YouTubers, zich op een gegeven moment de mediabazen kunnen noemen. De influencers van nu komen uit de praktijk en weten daarom wat aanslaat en wat klikt. En dáár moeten we wat mee doen.”

Nederland is vrijer geworden

Zaids leeftijdsgenoot Noa komt uit Rotterdam. Ze zit op boksen en heeft twee moeders. Zij vindt dat Nederland de laatste tijd vrijer is geworden. “Sinds een jaar of twee is het voor mij veel makkelijker om over mijn moeders te praten. Wel pleit ik nog voor meer gerechtigheid voor minderheden. Want uiteindelijk is iedereen gewoon hetzelfde.”



Vrouwelijke premier

Haar vriendin Bibi (ook 17) voetbalt op hoog niveau. Het liefst wil ze profvoetbalster worden en zich hard maken voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ze vindt dat vrouwen in de businesssector evenveel moeten verdienen als mannen. “Ieder mens moet evenveel kansen krijgen.” Ze verwacht dat dat gaat lukken en is ervan overtuigd dat ook een vrouwelijke premier niet lang meer op zich laat wachten.



Trots

En we mogen ook wat trotser zijn op Nederland, vindt Noa. “Mensen worden al veel meer geaccepteerd voor wie of wat ze zijn.” Bibi: “Kijk eens wat we als klein land hebben bereikt. We zijn klein, maar ook sterk.”