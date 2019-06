Houd jij van actieve vakanties? Ga dan hier naartoe

Flair & SalzburgerLand

Wie zegt dat Oostenrijk alleen in de winter een heerlijke bestemming is? Voor actieve vakantiegangers is een trip naar SalzburgerLand de ultieme manier om zomervakantie te vieren. SalzburgerLand is na Tirol de meest bezochte regio in Oostenrijk, en dat is niet voor niets.

Lekker wandelen of fietsen door de prachtige natuur, een gezellige citytrip naar het mooie Salzburg of een indrukwekkend muziekevenement bezoeken: het kan allemaal in SalzburgerLand. Zowel voor gezinnen met kinderen als voor stellen is er veel leuks te beleven. Pak de wandelschoenen maar vast in en bereid je voor op een onvergetelijke vakantie, want na het lezen van deze typische SalzburgerLand-weetjes wil jij hier ongetwijfeld naartoe.

Adembenemende natuurwonderen op slechts 10 uur rijden

Voor een toffe wandeling of avontuurlijke mountainbiketocht door de natuur hoef je echt niet naar een ander continent. SalzburgerLand biedt je prachtige omgevingen inclusief indrukwekkende gletsjers, bloeiende weilanden, kristalheldere meren en Instagram-waardige uitzichten die je niet snel vergeet. En dat op slechts 10 uur rijden!

Het nationale monument Grossglockner Hochalpenstrasse – de mooiste panoramische weg van Europa – staat bovendien bovenaan de bucketlist van vele reizigers van over de hele wereld. Het bijzondere natuurgebied en de schilderachtige weg die leidt naar de flanken van de hoogste berg van Oostenrijk, vormen samen één van de belangrijkste bezienswaardigheden van het land.

Avontuur en ontspanning in één

Nergens in SalzburgerLand vind je zoveel berghutten als in het Grossarltal – het dal van de Almen. Bezoek als wandelaar of mountainbiker deze berghutten, via de 400 kilometer aan aangelegde paden die dwars door de bergen heen gaan. In het gebied kun je ook genieten van heerlijke zelfgemaakte gerechten, Alpenbloemenwandelingen onder begeleiding, yogawandelingen, een ‘onthaastdag’ en tochten door het hooggebergte.

Ook voor de kleintjes de ideale bestemming

Heb je (kleine) kinderen? Dan zijn de buggy en de draagzak onmisbare gadgets voor het maken van een gezellige familiewandeling. Het handige is dat je deze attributen, inclusief wandelschoenen, gewoon kunt huren als je naar één van de accommodaties in het gebied Wildkogel-Arena gaat. Daar zijn bovendien talloze gezinsvriendelijke wandel- en fietsroutes te vinden die je door de mooiste valleien leiden.

Salzburg: muziekstad met onvergetelijke sfeer

SalzburgerLand biedt meer dan natuurschoon alleen. Met een indrukwekkende lijst van jaarlijkse topevenementen op gebied van sport, muziek en cultuur is het ook in de sfeervolle steden goed toeven. Interessant feitje voor de muziekliefhebbers onder ons: Salzburg is de geboortestad van componist Mozart. Hier geniet je bovendien van een prachtig centrum in barok stijl dat op de UNESCO werelderfgoedlijst genoteerd staat.

Win een vakantie naar SalzburgerLand

Ben je overtuigd en wordt SalzburgerLand dé bestemming van jouw zomervakantie, dan is deze winactie echt iets voor jou. SalzburgerLand geeft namelijk negen reizen voor twee personen in een viersterrenhotel weg, inclusief ontbijt en diner. Een onvergetelijke vakantie gegarandeerd! Meedoen met de winactie kan tot eind juni 2019.