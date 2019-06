Hier wil je naartoe: de 5 mooiste verborgen parels van Nederland

Flair & Campina

De koeien grazen in de wei, de bloemen en planten staan in bloei en jonge eendjes zijn er in overvloed: de zomer is in volle gang. Dit is hét moment om eropuit te gaan. Wil je de drukte ontsnappen en in alle rust van de natuur genieten? Bezoek dan deze verborgen parels van Nederland.

1. Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen

Tussen Waalwijk en Kaatsheuvel in Noord-Brabant, vlak bij de Efteling, vind je het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Het stuifzand in dit natuurgebied heeft voor witte duinen gezorgd die doen denken aan een woestijn. Pak een paard of wandel of fiets door dit Brabantse stukje ‘Sahara’.

2. Archemermaten

Bij Archemermaten in Overijssel kun je vanuit een houten wal veel weidevogels spotten, zoals de grutto en de kievit. Hier leven ze ongestoord en dat is hard nodig, want het gaat niet goed met de weidevogels. Zo is het aantal grutto’s in Nederland de laatste tien jaar gehalveerd.

3. Amsterdamse Waterleidingduinen

Natuur in de Randstad! Breng eens een bezoekje aan de Amsterdamse Waterleidingduinen, gelegen tussen Zandvoort en Noordwijk. Grote kans dat je hier herten spot, want hier leeft de grootste populatie damherten van Nederland voor.

4. De Wieden

Dat Nederland zeker wel ongerept kan zijn, blijkt als je in De Wieden in Overijssel bent. Een gebied vol plassen, stroompjes en dichtbegroeide moerasbossen. Het is dan ook het leukst om De Wieden met een kano, fluisterboot of zeilboot te verkennen.

5. Wieringen

Ben jij een fan van de Waddeneilanden? Ga dan ook eens naar het ‘geheime Waddeneiland’ Wieringen, gelegen in de kop van Noord-Holland. Ooit een klein eiland in de Waddenzee, maar door de aanleg van de Amsteldiepdijk is het zijn eilandstatus verloren. Het glooiende landschap ‘op’ Wieringen is dé plek om eens even lekker uit te waaien. De zilte geur van de zee is nooit ver weg.

Help mee de natuur te beschermen

De Nederlandse natuur kan wel wat hulp gebruiken. Zo zijn er bijvoorbeeld steeds minder weidevogels in ons land. Daarom slaan Campina en Natuurmonumenten de handen in een om de natuur te beschermen. Aangezien een groot deel van Nederland bestaat uit weilanden van Campina-boeren, kunnen zíj het verschil maken.

Met de aankoop van Campina-producten steun jij de Campina-boeren die duurzamer werken. Je herkent ze aan het PlanetProof keurmerk. Zo weet je zeker dat je iets koopt wat goed is voor mens, dier, natuur en milieu.

Wil je meer weten? Neem een kijkje op de Planet Proof website.

Beeldcredits: Natuurmonumenten & iStock