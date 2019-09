Het favoriete vega-recept van foodblogger Sandra

Flair & Becel

Sandra Waterschoot-Koopmans kookt graag makkelijk en snel, maar wel met een twist. Dat ze hierin niet de enige is, blijkt uit het megasucces van haar blog leukerecepten.nl.

“Mijn man Erik en ik zijn 8 jaar geleden begonnen met het bouwen van een website. We waren beiden grafisch vormgever en wilden meer de ‘onlinehoek’ in. Omdat ik het altijd al heerlijk vond om te koken en steeds vaker aan het experimenteren was met allerlei combinaties van ingrediënten, ontstond het idee voor leukerecepten.nl: geen gekke ingrediënten of moeilijke technieken, gewoon simpel en leuk. Inmiddels is dat ‘projectje’ uitgegroeid tot een platform met ruim een miljoen bezoekers per maand; ik ben er fulltime mee bezig.

Laagdrempelige recepten

Dat de site zo’n succes is geworden, komt denk ik door de laagdrempeligheid van de recepten. Ik vind het namelijk belangrijk dat koken leuk blijft. Zelf heb ik niet het geduld om uren voor 1 gerecht in de keuken te staan, maar ik wil wel een lekker en verrassend resultaat. Recepten met een twist noem ik het. Ik bedenk de recepten, werk ze uit, schrijf een blog, plaats ze en regel social media – want we hebben inmiddels ook ruim 30.000 volgers op Instagram – en Erik maakt alle foto’s.

Klaar in 20 minuten

Voor Flair deel ik mijn recept voor een in Becel Vloeibaar Olijf gebakken, Italiaanse roerbak met mozzarella. Handig: je hebt er maar 1 pan voor nodig, het zit vol verse ingrediënten en is voedzaam én vegetarisch. Ik had zin in een nazomers gerecht én ik ben dol op de Italiaanse keuken. De combinatie van basilicum, tomaat en mozzarella is zó lekker. Dus bedacht ik dit eenpansgerecht dat binnen 20 minuten op tafel kan staan. Omdat ik de aard-appeltjes lekker knapperig wil hebben, maar niet houd van gespetter en een vettige smaak, heb ik ze bereid in Becel Vloeibaar Olijf.

100 % plantaardig

Vroeger bakte ik alles in roomboter, omdat ik net als veel anderen dacht dat dat gezonder en natuurlijker was, zonder rommel en zo. Maar de hardnekkige opvatting dat er onnatuurlijke ingrediënten in margarine zitten, klopt niet. Sterker nog: margarine van Becel bestaat uit 100 % plantaardige oliën en zit bomvol vitamines en omega 3. Laatst maakte ik op een event zelf margarine en zag ik dat ik alleen wat verschillende oliën en natuurlijke ingrediënten hoefde te mengen en koelen. Sindsdien ben ik om. Dat er ook nog eens geen dierlijke ingrediënten in Becel zitten, is een pre. Ik eet echt weleens vlees, maar ik ben ervan overtuigd dat kleine aanpassingen in ons eetpatroon al goede gevolgen kunnen hebben voor onze planeet.”

Italiaanse roerbak met mozzarella uit 1 pan

HOOFDGERECHT – 20 MINUTEN – 2 TOT 3 PERSONEN

Ingrediënten

• 450 gr krieltjes aardappels (voorgekookt uit zakje)

• verse basilicum

• 1 courgette

• 1 eetlepel Becel Vloeibaar Olijf

• 2 theelepels Italiaanse kruiden

• 1 theelepel paprikapoeder

• 1 bol mozzarella

• 1 eetlepel pijnboompitten, geroosterd

• 150 gr cherrytomaatjes

Zo maak je het

Doe een beetje Becel Vloeibaar Olijf in een diepe koekenpan of wok.

Voeg de krieltjes toe en bak ze ca. 8 tot 10 minuten op (middel)hoog vuur zodat ze iets bruin kleuren en beetgaar zijn.

Voeg nu de Italiaanse kruiden en paprikapoeder toe.

Snijd de courgette in blokjes en de tomaatjes doormidden. Voeg de courgette ook toe aan de aardappeltjes en bak nog een paar minuten mee.

Voeg daarna de tomaatjes toe en verwarm nog kort mee.

Scheur de mozzarella in stukjes en verdeel over de pan met aardappels en groenten. Doe de deksel op de pan en laat de mozzarella iets smelten.

Serveer deze Italiaanse eenpansschotel met verse basilicum en geroosterde pijnboompitten.

Tip

In plaats van de aardappeltjes zelf te kruiden kun je ook kant-en-klaar gekruide aardappeltjes gebruiken.

Meer lekkere recepten vind je op Sandra’s blog leukerecepten.nl