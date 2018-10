Het ‘Beter Leven keurmerk’: wat is het precies?

Flair & Dierenbescherming

Rookworst bij de boerenkool, pasta met kip bij het avondeten, gehakt door de lasagne: de meeste mensen houden van een stukje vlees op z’n tijd. Heb jij opgemerkt dat er op die vleesverpakkingen in de supermarkt sterretjes staan afgebeeld? En wist je dat ze niet alleen op vlees-en eierenverpakkingen staan, maar ook op producten waarin dierlijke bestanddelen zitten, zoals mayonaise, soepen en maaltijdsalades? Dit zijn sterren van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Afgelopen week is de Dierenbescherming een campagne gestart om de consument erop te wijzen de productverpakking te checken op het keurmerk. Maar wat betekenen die sterretjes nou eigenlijk?

De meeste Nederlanders zijn echte vleeseters: maar liefst 95 procent eet geregeld vlees. De bewustwordingscampagne met de slogan: ‘Beter Leven? Check ’t label even’ moet ons bewuster en diervriendelijk maken wat betreft het maken van eetkeuzes. Tijdens de Beter Leven week die vandaag van start gaat, doen ook de supermarkten hun best om hier extra aandacht aan te besteden. De Dierenbescherming probeert met het Beter Leven keurmerk de dieren in de vee-industrie een beter leven te geven. Sinds de lancering van het keurmerk in 2007, hebben ruim 150 miljoen dieren een beter leven gekregen doordat 1.750 boeren investeringen hebben gedaan om de stallen diervriendelijker te maken voor het dier. Hoe mooi is dat?

Beter Leven keurmerk

De sterren op een productverpakking vertellen je iets over de leefomstandigheden van het dier. Dieren onder het Beter Leven keurmerk hebben meer ruimte, afleidingsmateriaal en mogelijkheden om hun natuurlijk gedrag uit te oefenen dan dieren uit de gangbare veehouderij. Benieuwd wat de sterren betekenen per dier en wat het verschil tussen de sterren is? Wij leggen het uit.

Wanneer krijgen varkens het keurmerk?

1 ster*

De varkens hebben meer ruimte

Ze hebben beter afleidingsmateriaal tegen verveling

De biggen worden niet gecastreerd

Het vervoer naar de boerderij en slachthuis is korter

2 sterren**

De vloer is bedekt met stro

Er is een overdekte uitloop

De staarten worden niet gecoupeerd

3 sterren***

Er is een grotere binnenruimte

Drachtige zeugen mogen in de wei



Wanneer krijgen vleeskuikens het keurmerk?

1 ster*

Er is daglicht en vers stro en graan

Een groot deel van de stallen heeft een overdekte uitloop

Er wordt bijna geen antibiotica gebruikt

Er is sprake van diervriendelijkere bedwelming bij de slacht

De vleeskuikens hebben veel meer ruimte in de stal

2 sterren**

Er is een vrije uitloop in de buitenlucht

De vleeskuikens hebben veel meer ruimte in de stal

3 sterren***

Er zijn minder kippen in de stal

Ze hebben meer tijd om te groeien

Er is een grote vrije uitloop



Wanneer krijgen runderen het keurmerk?

1 ster*

Koeien, kalveren en ossen lopen minstens 150 dagen 8 uur per dag of 115 dagen 24 uur per dag in de wei

Stieren lopen in het eerste levensjaar de voorgeschreven aantal dagen in de wei, daarna worden ze binnen gehouden in verband met agressie

De kalfjes zogen minstens drie maanden bij de moeder

Eventueel onthoornen en castreren gebeurt onder verdoving en met pijnbestrijding achteraf

Het transport is korter

2 sterren**

De runderen lopen minstens 180 dagen 12 uur buiten of 135 dagen 24 uur per dag buiten

De kalfjes blijven minimaal 5 maanden bij de moeder

3 sterren***

De runderen lopen minstens 210 dagen 12 uur of 160 dagen 24 uur buiten

De kalfjes blijven zes maanden bij de moeder

Wanneer krijgen leghennen het keurmerk?

1 ster*

Daglicht

Strobalen en pikstenen

Overdekte uitloop

Iedere dag wordt door de boer graan of voer in de stal rondgestrooid

2 sterren*

Er is een grote overdekte uitloop

Er is een uitloop in de open lucht met beschutting van struiken en bomen

3 sterren***

Geen behandelde snavel

Minder kippen in de stal

Het dierenwelzijn is minimaal op niveau van biologisch

Doe bewuster boodschappen!

Ben jij dol op vlees of ben je juist een flexitariër en eet je flexibel vlees? Onthoud dan goed dat jij met je keuze verschil kunt maken voor het leven van het dier. Nieuwsgierig geworden? Check de campagnesite!