Doen in de herfstvakantie: 4 x naar buiten

De kachel gaat weer aan, de wind plukt gele en rode blaadjes van de bomen en het wordt eerder donker, maar dat is nog geen reden om binnen te gaan zitten mokken. Ga lekker naar buiten! Naar het strand, het bos en de weilanden. De herfstvakantie is hét moment om het najaar te omarmen.

1. Strandjutten bij Egmond aan Zee

In Egmond aan Zee vind je Gejut, een schattig jutterswinkeltje waar Marianne Houthuijse en Berry Holtslag de mooiste dingen maken van gevonden hout, plastic en touw. Zelf kun je er ook aan de slag en laat de herfst nou nét het beste seizoen zijn om te gaan strandjutten. Door de aanwakkerende wind ligt het strand vol met aangespoelde schatten. Terug in Gejut knutsel je onder het genot van echte jutterskoek en wat te drinken je eigen kunstwerk in elkaar. gejut.nl

2. Paddenstoelen zoeken met Edwin Florès

Sterrenchefs lopen met hem weg, letterlijk, want wildplukker Edwin Florès gaat regelmatig met ze op pad om eetbare paddenstoelen te zoeken. Gelukkig geeft hij ook regelmatig workshops, waarbij je in vijf à zes uur leert hoe je het landschap moet lezen, wat fabeltjes zijn en wat de gevaren, welke paddenstoel eetbaar is en welke niet en waar je al dat lekkers vindt. Superinteressant voor kinderen én volwassenen. Na een dag struinen door de eetbare natuur, sluit je de workshop af met een gezamenlijke maaltijd. casaforesta.nl

3. Klimmen in het donker

Klimmen tussen de toppen van de bomen is al leuk als het licht is, maar zodra de zon onder is, wordt het nóg spannender. Watersportcentrum Vlietland organiseert op 25 oktober Avondklimmen, waarbij je in het donker naar hun Klimeiland vaart, een parcours aflegt in het bos en de avond afsluit met een kampvuur, warme chocolademelk en de overtocht terug naar het vasteland. Voor kinderen vanaf acht jaar. Reserveer je plek.

4. Naar de Beleefweek in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Het mooiste natuurgebied van Nederland in de herfst is de Utrechtse Heuvelrug. Ieder jaar weer trekken de bossen en heiden honderden bezoekers voor lange wandelingen of fietstochten. Speciaal voor kinderen wordt tijdens de herfstvakantie een Beleefweek georganiseerd met verschillende activiteiten, zoals speurtochten, natuurweetjeswandelingen, knapzakroutes en kabouterwandelingen.

