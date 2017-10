Handig: lunch to go gadgets

Lekker, gezond én niet te duur: zo hebben we onze lunch het liefst. Vooral die laatste twee schieten er nogal eens bij in als je op werk of gehaast onderweg eet. Met deze handige tips en gadgets neem je gemakkelijk een ‘lunch to go’ mee.

Flair samen met vtwonen

Musthave: de brooddoos

Een brooddoos suf? Al lang niet meer. Tegenwoordig zijn er hele hippe modellen te koop, soms zelfs voorzien van extra handigheidjes. Zoals deze luchtdichte Bistro brooddoos, waarin je broodjes extra lang vers blijven. Handig: de bamboe deksel kun je ook als snijplankje gebruiken. En deze Zuperzozial lunchbox, verkrijgbaar in verschillende kleuren, is gemaakt van milieubewust materiaal: bamboevezel en maispulver. Of je er nu een koude of warme hap in stopt: de lunchbox gaat jarenlang mee.

Gezonde snack

Altijd een uitdaging: je groente en fruit zonder beurse plekken vervoeren. Gelukkig zijn er hele handige tools van Tomorrow’s Kitchen die je gezonde snack beschermen, ook in een overvolle tas. Zoals dit handige, kleine bakje voor snoeptomaatjes. Of de Kiwi Guard, die je kiwi beschermt én een handige bestekset binnenin heeft. Je groente en fruit snijden is zo gebeurd met de slice & catch snijder en de plakjes worden direct in de beker opgevangen. Handig!

Fles voor onderweg

De dag meteen goed beginnen met een verse bak koffie of je eigen sapjes meenemen? Dan is een goede fles onmisbaar. Deze vrolijke The Zoo thermosbeker heeft een handig siliconen koord. En deze Travel Mug van Bodum is gemaakt van RVS, zodat je koffie of thee extra lang warm blijft. Daarnaast heeft de mok een afsluitbaar deksel tegen het lekken en een vacuümsluiting die ervoor zorgt dat je drinken langer goed blijft.

Lunchtas

Liever een zakje dan een brooddoos in je tas? Kies dan voor de Zuperzozial on the road lunchtas. Gemaakt van afwasbaar papier en een stuk beter voor het milieu dan plastic zakjes. De tasjes gaan lang mee en zijn gemaakt van natuurlijke vezels, waardoor ze 100% recyclbaar zijn.

