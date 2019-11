Zo herken jij Goudse kaas die in Nederland is gemaakt

Goudse kaas, Hollandser kan niet zou je denken. Maar zelfs de Goudse kaas die je in Nederland koopt wordt lang niet altijd ook echt in Nederland gemaakt.

De Goudse kaas die je in Nederland op je brood of cracker eet, is lang niet altijd uit eigen land afkomstig. In heel Europa en zelfs daarbuiten maken ze Goudse kaas. En die buitenlandse kaas ligt ook gewoon bij ons in de winkel. Niemand die het merkt, want die kaas ziet er hetzelfde uit als Nederlandse Goudse kaas. De meerderheid van de Nederlanders vindt dit niet kunnen, maakte de Nederlandse Zuivel Organisatie bekend.

Gelukkig kun je de Goudse kaas die écht uit Nederland komt wel herkennen. Als je eenmaal weet waar je op moet letten, houden ze jou niet meer voor de gek.

Zo herken je Goudse kaas die écht uit Nederland komt

EU-keurmerk

Goudse kaas die echt uit Nederland komt, herken je aan het Gouda Holland-keurmerk. Zie je het Gouda Holland-keurmerk op jouw kaasverpakking? Dan heb je kaas in handen die door Nederlandse kaasmakers is gemaakt volgens authentiek recept met 100% Nederlandse melk. De kaas is op houten planken gerijpt en regelmatig gekeerd. En dat proef je. De Nederlandse vlag

Zoals een echte Hollandse kaas betaamt, draagt Gouda Holland-kaas de Nederlandse vlag. De Europese Unie heeft Gouda Holland als Beschermde Geografische Aanduiding erkend. Producten met deze bescherming hebben hun reputatie te danken aan hun geografische oorsprong en mogen alleen daar geproduceerd worden. Typisch Nederlandse symbolen

Molens, tulpen en melkbussen. Ook al zien we ze niet elke dag, het blijven die typisch Hollandse symbolen. En je vindt ze op het Gouda Holland-keurmerk.

De smaak van kaas is heel belangrijk voor Nederlanders. Een Gouda Holland-kaas is natuurgerijpt en heeft een zacht romige tot een meer pittige smaak. De smaak wordt bepaald door de 100% Nederlandse melk, het eeuwenoude recept en de ervaring van onze Nederlandse kaasmakers.

Sandwich met Gouda Holland-kaas

Heb jij Gouda Holland-kaas met het EU-keurmerk in de winkel gevonden, dan verdient die kaas natuurlijk een mooi plekje op je boterham. Daarom vind je hieronder een heerlijk sandwichrecept met Goudse kaas van Gewoon Hanne.

Groen met pit

Meng een beetje wasabi met 1 eetlepel mayonaise (of halvanaise). Neem een dikke snee volkoren brood en bestrijk deze met de wasabi mayo. Leg hier een flinke plak Goudse kaas op en garneer met komkommer linten (of plakjes), tuinkers en plakjes radijs.

