Koud, nat, donker. Nee, we gaan niet bepaald het lekkere seizoen in, als het gaat om sportmotivatie. Gelukkig kun je thuis ook hele fitnessavonturen beleven. Met deze tips ga je fit de winter in.

Om te beginnen heb je wel een Nintendo Switch nodig. Want daarmee kun je Ring Fit Adventure spelen, een fitnessavontuur waarbij je bijna vergeet dat je aan het sporten bent. In het spel ren je (letterlijk!) door levels en versla je vijanden met fitnessoefeningen om het einde te halen. Maar hier komt het: je bestuurt de game met je hele lichaam. Door op de plaats te joggen, te sprinten, je knieën te heffen en allerlei fitnessoefeningen (van yoga tot buik, benen en armen) te doen. Voor je het weet ben je dertig minuten verder. Ook fijn: er zit een digitale coach in die je helpt de juiste houding aan te nemen en die de oefeningen voordoet. Maar een combinatie van een controller (de Ring-Con) en een beenband die jouw voortgang, hartslag en verbrande calorieën meten. Maar hoe haal je nou het meeste uit zo’n ideaal fitnessspel? Flair weet raad!

Met deze vier tips tover jij Ring Fit Adventure om tot je eigen personal trainer en ga je fit richting 2020.

Tip #1 – Begin klein

Ring Fit Adventure is een spel dat je makkelijk oppakt en zo kort of lang kunt spelen als jou uitkomt. Zo simpel kun je dus ook starten. Je kunt het spel aanpassen aan jouw niveau en specifieke doelen, waardoor je jezelf niet direct voorbij loopt. Al snel merk je dat het elke dag iets makkelijker gaat, en eerlijk is eerlijk: een half uurtje gamen per dag is bepaald geen straf.

Tip #2 – Blijf records verbreken

Ring Fit Adventure is écht een videospel. Wat betekent dat je voortgang goed wordt bijgehouden. En je dus in de snel trainen stand ook je eigen records kunt verbreken (of die van je lief, je beste vriendin en je kinderen). Zo blijft de game écht motiveren. Je merkt dat je sterker wordt, je ziet hoeveel calorieën je al verbrand hebt en je kunt nieuwe oefeningen vrijspelen die het spel nóg leuker maken.

“Na het spelen voelde ik zeker de spieren die ik gebruikt had. Omdat je ook veel met je benen bezig bent (stiljoggen) begin je op een gegeven moment toch wel te zweten. Je moet je bij bepaalde oefeningen ook echt inspannen. “Serena (33)



Tip #3 – Stel doelen

Naast een game is Ring Fit Adventure een tool om jouw fitheid te verbeteren. Je kunt jezelf doelen stellen, een compleet fitnessprogramma voor jezelf opstellen of trainen zonder het spel als dat je even beter uitkomt. De veelzijdige Ring-Con doet dienst als een fijne weerstandsband die je helpt je core en je armen te versterken bijvoorbeeld. Ben je sterker geworden, dan zie je dat terug in de game, en stel je je doelen weer verder bij. Zonder dat je er dus een keer het huis voor uit bent geweest.

Tip #4 – Speel met het hele gezin

Ring Fit Adventure is ook heel leuk om (om de beurt met korte challenges) met een groep te spelen, of dat nou je vrienden zijn op een zaterdagavond of je gezin op een zondagmiddag. Dankzij de verschillende niveaus kunnen kinderen ook lekker meedoen.

“Echt een goede workout. Leuk voor iedereen, want alles is in te stellen naar ieders kunnen. Man, vrouw en kind (5 jaar) hebben het met veel plezier gespeeld. Ik kreeg ook echt flinke spierpijn.” Elma (37)

Actief met het hele gezin dus. Kom maar op, met die koude, donkere dagen!

Ring Fit Adventure is nu te koop voor de Nintendo Switch.

De quotes in dit artikel zijn afkomstig van vrouwen die Ring Fit Adventure hebben getest. Dit onderzoek is uitgevoerd door hettestpanel.nl, onder 10 vrouwen in oktober 2019. De afgebeelde persoon en de getoonde uitspraken van het testpanel hebben geen betrekking op elkaar.