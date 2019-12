Zo maak je je favoriete gerecht plantaardig

Flair & Becel

Steeds meer mensen zijn op zoek naar vega of plantaardige recepten. Dat merken ook foodbloggers Sofie en Jorrit van lekkerensimpel.com. En daar spelen ze graag op in.

Sohpie: “Waar onze website 9 jaar geleden begon als leuk inkijkje voor onze moeders om te laten zien wat we kookten toen we net gingen samenwonen, zijn we inmiddels foodbloggers geworden. lekkerensimpel.com heeft nu 1,3 miljoen unieke bezoekers per maand! Het is leuk om te zien dat er steeds vaker op plantaardige recepten gezocht wordt. Mensen vinden het superlekker en dat is mooi, want plantaardig eten is niet alleen gezond, maar ook veel beter voor het milieu. Het lijkt in eerste instantie misschien lastig om een smakelijk vega gerecht op tafel te zetten, maar met kleine aanpassingen is het echt niet moeilijk. Wij zijn helemaal om.”

Plantaardige uitdaging

“Het is een uitdaging om van de klassiekers een plantaardige versie te maken. We delen elke dag, ja echt, élke dag een recept. Daar zijn we creatief van geworden. We weten steeds beter door welke producten we vlees, vis, eieren en zuivel kunnen vervangen. Zo hebben we ontdekt dat je voor over de nacho’s een lekkere ‘kaassaus’ kunt maken van edelgistvlokken. In plaats van gehakt in een spaghetti bolognese gebruiken we linzen, voor dezelfde bite. En voor een plantaardige club sandwich maken we van Becel Romig een creamy kruidenspread.”

Lekkere en simpele tips

“Ook een goeie in plaats van kaas: gebruik paneermeel op je ovenschotels. Net zo krokant en net zo lekker. Er zijn sowieso veel goede plantaardige (kook-) roomproducten te vinden tegenwoordig. Roomboter op brood vervingen we al door Becel omdat het beter is voor het milieu. Maar nu Becel helemaal plantaardig is, gebruiken we het ook om in te bakken. Het voelt echt beter en we vinden het lekker. En last but not least: we doen overal meer groenten en/of peulvruchten door dan een paar jaar geleden. Gezond en goed voor jou én de wereld om je heen.”

Kapsalon met zoete aardappel

VOOR 2 PERSONEN • 30-35 MINUTEN

NODIG

500 g zoete aardappels

1 rode ui

1 paprika in blokjes

2 tomaten

100 g sla

200 g falafelballetjes (100 % plantaardig)

halve komkommer

scheut Becel vloeibaar

snufje zout en peper

verse bieslook

1 teentje knoflook

100 g plantaardige yoghurt (bijv. soja-yoghurt)

scheutje Becel Olieblend

BEREIDING

Verwarm de oven voor op 200 °C. Schil de zoete aardappels en snijd ze in partjes/frieten. Verdeel over een bakplaat en sprenkel er wat Becel Olieblend overheen. Bak ze zo’n 25 tot 30 minuten. Snipper het uitje en snijd de paprika. Giet een scheut Becel vloeibaar in een pan. Fruit het uitje en bak de paprika 5 minuten mee. Doe de falafelballetjes erbij. Bak het geheel nog 5 à 6 minuten. Knoflooksaus: pers de knoflook uit en meng door de yoghurt. Voeg een snuf zout en peper en fijngesneden bieslook toe. Snijd de komkommer en tomaat in stukjes. Doe de zoete aardappelfrietjes in een schaal. Schep hier de ui, paprika en falafelballetjes op. Maak het af met de rauwkost en zelfgemaakte knoflooksaus.

Kijk voor een uitgebreide beschrijving van het recept op lekkerensimpel.com