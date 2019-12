Evelien: ‘Ik ben altijd heel open over mijn urineverlies’

Flair & TENA

1 op de 3 vrouwen* heeft ermee te maken: ongewenst urineverlies. Niets om je voor te schamen, vindt Evelien (30). Zij is fotograaf en vanaf haar 16de inspanningsincontinent. Dankzij TENA en wat extra ondergoed in haar tas kan ze haar beroep zelfverzekerd blijven uitoefenen.

“Op mijn 16de was ik fanatiek hardloper. Tijdens een van de wedstrijden kon ik 100 meter voor de finish ineens mijn plas niet meer ophouden. Ik liep de wedstrijd uit met de hoop dat niemand het zag, maar toen het nog een paar keer gebeurde tijdens het sporten, ben ik naar de dokter gegaan. Ik bleek een aangeboren afwijking in mijn bekken te hebben, waardoor mijn bekkenbodem is uitgerekt. Blijkbaar kwam door alle veranderingen die je lichaam rond die leeftijd doormaakt, het ongewenst urineverlies naar boven. Vanaf dat moment heb ik te maken met inspanningsincontinentie.

Extra onderbroek mee

Ik draag TENA als ik verkouden ben of ga sporten, en tijdens mijn werk neem ik een extra onderbroek mee. Heel veel last heb ik er niet van tijdens mijn werk, ook mentaal niet meer. Ik weet dat het kan gebeuren en ik heb het geaccepteerd, eigenlijk al vanaf het moment dat ik wist dat ik die afwijking had. Ook ben ik er altijd open over geweest, al krijg ik af en toe wel een ongemakkelijke reactie terug. Het is toch nog een beetje een taboe. Dat kunnen we doorbreken door open te zijn over ongewenst urineverlies, zodat we het gesprek blijven aangaan.

‘Ik ben niet vies en ik stink ook niet’

Tijdens mijn tienerjaren werd al duidelijk dat ik waarschijnlijk volledig incontinent word als ik ooit op een natuurlijke manier beval en dat is onlangs door de uroloog bevestigd. Ik heb dat bezoek, en het feit dat ik te maken heb met ongewenst urineverlies, gedeeld op Instagram. Ik wilde toch even kwijt dat ik daarom niet vies ben, of stink. De reacties die ik kreeg waren zo positief! Het heeft mij ook gesterkt in mijn besluit om in Flair mijn ervaring te delen.”

Bespreekbaar maken

Door verhalen als die van Evelien maken we ongewenst urineverlies bespreekbaar. Haar verhaal staat ook zeker niet op zichzelf, want heel veel vrouwen krijgen ermee te maken. Of dat nu door een lichamelijke afwijking, zwangerschap, ouderdom of de overgang komt. Help jij mee met het doorbreken van het taboe?

*vrouwen boven de 35 jaar