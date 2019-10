En dan verlies je urine. So what?

1 op de 3 vrouwen* heeft ermee te maken, maar hoor jij op een verjaardag íémand praten over urineverlies? Gek eigenlijk, want wij vrouwen kunnen elkaar toch het beste helpen.

Daar waar we openlijk praten over menstruatie-ongemakken en de pil, lijkt urineverlies iets om je voor te schamen. Maar is dat wel terecht? Want vaak heeft het zelfs een direct verband met vrouwenzaken die we wél uitgebreid met elkaar bespreken. Denk aan zwangerschap, de overgang en ouder worden.

Dingen die je niet bespreekt gaan een eigen leven leiden

Het lastige met vervelende onderwerpen is dat je denkt dat je de enige en dus ‘bijzonder’ bent. Maar dingen die je niet bespreekt en bij jezelf houdt, gaan een eigen leven leiden. Ze worden er alleen maar groter van. Vooral in je hoofd. Dat bespreekbaar maken gaat niet van de een op andere dag. Want heb je zelf al geaccepteerd dat er af en toe wat urine in je onderbroek beland?

Met jou vele anderen

Het is makkelijker om erover te praten als je vindt dat het niet het einde van de wereld is. Jij kunt er niets aan doen, dus hoef je je er ook niet voor te schamen. Wat ook kan helpen, is er eerst meer over lezen. Daarna weet je dat je niet de enige bent die hiermee rondloopt, ook al dacht je misschien van wel. Zoek ‘lotgenoten’ op internet. Het praat makkelijker met mensen die snappen waar je mee dealt.

Gedeelde smart

De brug naar je vriendinnen, zussen of goede collega’s is dan niet zo groot meer. Gooi in de groep dat je weleens een reservesetje ondergoed nodig hebt. Praat erover, want bekkenbodemproblemen zijn geen taboe. Wedden dat ze anders reageren dan je denkt, en zich misschien ook wel in jouw verhaal herkennen? Gedeelde smart is halve smart. En is de zwaarte uit de lucht, dan kun je er waarschijnlijk zelfs om lachen. Moet je natuurlijk wel je bekkenbodemspieren goed aanspannen ;-).

Zo houd je blaas en bekken fit

Met een korte dagelijkse work-out voor je bekkenbodemspieren kun je de hoeveelheid urine die je verliest verminderen. Ook is het belangrijk je blaas gezond te houden, bijvoorbeeld door je drinkgewoontes aan te passen. Wist je dat er voor elke mate van urineverlies incontinentiehulpmiddelen zijn?