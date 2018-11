Druppels urineverlies? De normaalste zaak van de wereld!

Flair & Lights by TENA

Als je niest, springt of wanneer je de slappe lach hebt: meer dan de helft van de vrouwen verliest dan een paar druppels urine. Niets om je voor te schamen dus.

Flair samen met lights by TENA

Veel vrouwen schamen zich voor het verliezen van druppeltjes urine, terwijl het zo vaak voorkomt. Van de vrouwen die te maken hebben met licht urineverlies, verliest zeven op de tien wat druppeltjes als ze niest. Meer dan de helft heeft er mee te maken als ze hoest, en 48% redt het niet als ze heel erg nodig moet plassen. Het verliezen van druppels urine komt dus heel vaak voor, en toch zegt 79% van de vrouwen dat ze zich er onzeker door voelt.

Awkward situaties

Het verliezen van druppeltjes urine kan voor gênante situaties zorgen. Mariska: ‘In een restaurant moest ik niezen. Toen ik opstond, zag ik dat er een natte plek op mijn stoel zat.’ Maaike maakte iets vervelends mee op het werk: ‘Op een gegeven moment moest ik zo hard lachen dat ik een beetje in mijn broek plaste. Dat was zichtbaar voor mijn mannelijke collega’s. Ik krijg er nu nog opmerkingen over. ’ En Willeke hield het tijdens yoga niet droog: ‘Toen ik een downward facing dog maakte, zag ik ineens dat mijn handdoek vochtig was.’

Waarom je schamen?

Wedden dat jij ook een vrouw kent die last heeft van druppeltjes urineverlies? Vind je haar daardoor minder grappig, mooi of aardig? Nee toch? Waarschijnlijk vind je het alleen maar heel vervelend voor haar. Je schamen voor het verliezen van druppeltjes urine is echt niet nodig. En dat blijkt ook uit ons onderzoek: 95% van de vrouwen vindt dat er geen taboe op moet liggen.

Feiten & cijfers

Uit onderzoek van hettestpanel.nl onder 577 vrouwen (25-45 jaar met licht urineverlies), blijkt dat vrouwen te maken hebben met druppeltjes urineverlies wanneer ze niezen (71%), nodig moeten plassen, maar niet gaan (48%), hoesten (54%), springen (39%) en lachen (41%).

Slechts 26% van de vrouwen gebruikt inlegkruisjes speciaal voor druppeltjes urineverlies.

22% van de vrouwen verliest dagelijks urine.

Weten wat jij er aan kunt doen?

Veel vrouwen krijgen na de bevalling met (licht) urineverlies te maken. De bekkenbodemspieren zijn dan zo opgerekt dat je er minder controle over hebt. Gelukkig kun je met oefeningen deze spieren versterken. Op lightsbytena.nl vind je allerlei simpele oefeningen die je maar vijf minuten per dag kosten. Je hebt er niets voor nodig en kunt ze thuis, in de trein, voor de tv of op kantoor doen. Ook zijn er producten die speciaal voor urineverlies zijn gemaakt. Probeer eens de inlegkruisjes van lights by TENA door een gratis proefsample aan te vragen op lightsbytena.nl.

Dit onderzoek is uitgevoerd door hettestpanel.nl onder 577 vrouwen (25-45 jaar met licht urineverlies), september 2018.