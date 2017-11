Bewezen: kijken naar dramaseries maakt slimmer

Eindelijk, het is bewezen: tv-kijken is góed voor je. Dus voel je van nu af aan nooit meer schuldig en kijk schaamteloos een hele avond naar je favoriete dramaserie.

Verhaallijnen volgen

De University of Oklahoma kwam met de verlossende woorden: het kijken naar dramaseries verhoogt je intelligentie en maakt van jou dus een slimmer mens. Maar waarom dit onderzoek? De researchers wilden meten of de programma’s die we kijken effect hebben op ons empathisch vermogen en onze emotionele intelligentie. Wat blijkt: door het volgen van een verhaallijn begrijp je beter wat er in iemands hoofd omgaat, waardoor je een betere kijk op de wereld hebt.

Reserveer die afstandsbediening

Daarnaast kunnen we nog wel een paar goede redenen bedenken waarom een avondje voor de buis geen slecht idee is. De wintertijd bijvoorbeeld. Nu de klok weer de sprong terug in de tijd heeft gemaakt, is het fijn om de lange avonden ontspannen door te brengen. Lekker in dat hoekje van de bank kruipen en je hoofd leegmaken door je op die andere wereld te storten: daar word je relaxter van. Plus: je hebt nog eens iets te vertellen op een feestje.

Kijktip: The Long Road Home

Kun je er nog een nieuwe kijkverslaving bij hebben? Dan hebben we nog een goede tip voor je. National Geographic zendt vanaf 5 november een nieuwe dramaserie uit over de oorlog in Irak. Dit waargebeurde verhaal zoomt in op ‘Zwarte Zondag’ die op 4 april 2004 plaatsvond voor een nieuwe lichting Amerikaanse soldaten. Waar ze dachten met een routineklus te maken te hebben, liepen ze volledig onvoorbereid in een zware hinderlaag. Het aangrijpende verhaal neemt je echt mee, de oorlog leek nog nooit zo dichtbij. ‘The Long Road Home’: zondag 5 november om 21.30 uur op National Geographic.