Draag je wel de juiste lenzen? De opticien weet het antwoord

Flair & LensOnline

Als je lenzen niet altijd even lekker zitten, denk je misschien al snel dat het aan jou ligt. Niets van waar: de perfecte lens zit altijd goed. En zo vind je ‘m.

Zitten jouw lenzen niet de hele dag lekker? Zie je gedurende de dag niet altijd even scherp en heb je vaak last van rode ogen? Bij de juiste lens zou dit niet zo moeten zijn. Ga daarom samen met de opticien op zoek naar de voor jou meest geschikte lens. De opticien helpt je allereerst kiezen tussen een daglens of een maandlens. Daglenzen zijn ideaal als je af en toe lenzen wilt dragen (en gelijk ook het meest hygiënisch), maandlenzen zijn de meest voordelige optie als je elke dag lenzen nodig hebt.

Wat voor lenzendrager ben jij?

Misschien heb je er nooit bij nagedacht, maar voor een opticien is het belangrijk om te weten hóe jij je lenzen draagt. Zo kan hij bepalen welke lens het beste bij jouw levensstijl past. Hoe vaak wil je lenzen dragen, en hoeveel uur per dag? Ben je bijziend, of juist verziend? Zit je veel achter de computer, of ben je juist veel blootgesteld aan de elementen? Heb je van nature droge of gevoelige ogen? Stuk voor stuk factoren die van invloed zijn op het vinden van de perfecte lens. De kunst is om de lens te vinden die jou alle vrijheid geeft om je leven te leiden.

Op maat

Wist je dat ook lenzen maten hebben? Daardoor is niet elke lens voor jou geschikt. Zit een lens te strak, dan voelen je ogen droog aan. Zit een lens te los, dan voel je ‘m zitten. Een opticien kan je helpen de juiste match te vinden: een lens die je niet voelt zitten. Wat een verademing!

Optimaal dankzij de opticien

Herken je je in bovenstaande? Dan is het hoog tijd om op bezoek te gaan bij een van de gediplomeerde opticiens van LensOnline. Tijdens een uitgebreide lensmeting vind jij de lens die het beste past bij jouw ogen en levensstijl. Zo weet je zeker dat jij de deur uitgaat met een lens waar je blij van wordt. Die lenzen kun je daarna ook nog eens heel gemakkelijk bestellen via LensOnline, waar ze een enorm assortiment kwaliteitslenzen hebben. Ook leuk: bij bestelling van een setje van dertig daglenzen (bijvoorbeeld Eye Definition Pure-daglenzen) krijg je dertig extra daglenzen helemaal voor niets. Ga naar lensonline.nl/flair voor meer informatie.