Doorbreek het taboe! Vertel over je ervaring met dit oops-momentje

Heb jij ook wel eens een oops-momentje? Dat moment waarop je net iets harder lacht dan je bekkenbodemspieren aankunnen en je voelt dat er zojuist urine in je onderbroek is beland. Terwijl je lang niet de enige bent, doen we er nogal geheimzinnig over. En dat moet anders.

Daarom is Flair op zoek naar vrouwen met een actief beroep die eerlijk willen zijn over hun urineverlies. Hoe beperkt dit jou bijvoorbeeld tijdens het werken? Of hoe probeer jij dit juist zoveel mogelijk te beperken? Doe je verhaal en mail voor 8 oktober een korte samenvatting en je contactgegevens naar flair@sanoma.com met als onderwerp: Flair X Tena.

Draag die last niet langer alleen. Mail ons.